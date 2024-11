Pari giusto tra Centese e X Martiri. Tante emozioni, manca solo il gol

centese

0

x martiri

0

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni (65’ Minelli), Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Aiello (75’ Sanci), Bonvicini, Pirreca, Costantini, Bonacorsi (90’ Govoni). A disp. Grandi, D’Aiello, Parola, Novi, Frantoaei, Sassu.

All. Di Ruocco.

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Ercolani (60’ Felice), Panzetta, Buoso (75’ Di Pasquale), Gessoni, Evali (95’ Bonaguro). A disp. Stracuzzi, Bianconi, Pavinato, Galeotti, Orlandi, Zaffi.

All. Bolognesi.

Arbitro: Andrea Lancieri di Imola.

Note: ammoniti Panzetto, Garetto.

Espulsi all’80’ Meli, mister Bolognesi e alcuni componenti dello staff tecnico ospite per proteste.

[/DATA]Ciro Di Ruocco aveva previsto una partita di grande intensità, soprattutto maggiore cinismo sotto porta per riprendere a fare punti, obiettivo in comune con la X Martiri.

Il derby è stato molto combattuto, è prevalso l’equilibrio, alla fine il pareggio è giusto contro i porottesi.

La sfida dell’Alto Ferrarese si è disputata davanti a un buon pubblico, quasi 400 spettatori. Alla veemenza biancoceleste si è opposta una grande organizzazione difensiva da parte degli ospiti.

Nel primo tempo la Centese ha recriminato per due episodi controversi: prima l’atterramento di Bonacorsi in area, giudicato non punibile dall’arbitro, e poi un evidente fallo di mano in area della X Martiri, non sanzionato con il rigore nonostante le proteste dei centesi.

Nel secondo tempo, gli ospiti si sono resi pericolosi con Evali, una serpentina entusiasmante, saltati Garetto e Quaquareli, penetra in area e ha calciato di piatto destro, trovando però la risposta provvidenziale del portiere Alberghini, bravo a sventare con una parata di piede il pericolo.

La partita si è fatta poi più nervosa: Meli è stato espulso, seguito dal mister e da alcuni membri dello staff tecnico della X Martiri, allontanati per proteste dal direttore di gara.

L’inferiorità numerica ha indotto la X Martiri ad abbassare il baricentro, gli spazi erano intasati, la Centese ha avuto il pallino del gioco, ma a parte la supremazia territoriale non è riuscita a costruire occasioni degne di nota. Anche nella lunga fase del recupero la Centese non è riuscita a trovare il guizzo decisivo per sbloccare la gara, che si è chiusa senza reti.

Il pareggio, alla fine, appare giusto: la Centese ha avuto più possesso palla, ma la X Martiri ha meritato il punto grazie a una difesa impeccabile e a una prova attenta e ordinata sui due lati del campo.

Franco Vanini