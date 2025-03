Pari per la Real Cerretese. La festa è solo rimandata

Casalguidi

0

Real Cerretese

0

CASALGUIDI: Giuntini, Taddei, Menichetti, Zoppi, Cappellini, Massaro, Sellaroli, Bonfanti Al. (84’ Puccianti), Mallardo, Paccagnini (91’ Bezzini), Bonfanti An. (78’ Cortonesi). A disp. Discianni, Rossi, Fusco, Muraca, Ceccarelli, Dani. All. Benesperi.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordaga, Fedi (91’ Pieri), Gargiulo, Melani, Nieri, Monti. A disp.: Santini, Tramacere, Novi, Antonini, Lapi, Shahid, Scaranna. All. Petroni.

Arbitro: Ponzalli di Prato (assistenti Liberatori ed Ernano di Arezzo).

SERRAVALLE PISTOIESE – La Real Cerretese fallisce il primo match per tornare in Eccellenza dopo venti anni, non andando oltre il pari a reti bianche sul campo di un Casalguidi non ancora salvo. Poco male perché la festa potrebbe essere soltanto stata rimandata di una settimana, o addirittura meno. Se il San Giuliano, secondo in classifica a meno otto con ancora due giornate da giocare, non dovesse infatti vincere il recupero di mercoledì prossimo a Forte dei Marmi i ‘medicei’ avrebbero matematicamente vinto il girone A di Promozione ancora prima di scendere in campo domenica prossima al Palatresi contro il Monsummano.

Se invece il San Giuliano dovesse portare a casa i tre punti dalla trasferta versiliese, allora i ragazzi di mister Petroni dovranno vincere il derby tra sette giorni per assicurarsi il salto di categoria o, comunque fare lo stesso risultato del San Giuliano. Tornando al match di Serravalle Pistoiese contro i ‘canarini’, non si è assistito a un incontro memorabile, complice tanto l’alta posta in palio quanto le pessime condizioni del terreno di gioco.

Il risultato a reti bianche rispecchia infatti fedelmente quanto visto in campo, con le due compagini che si sono affrontare prevalentemente a centrocampo. Poche le azioni degne di nota, tante mischia seguenti a calci piazzati, ma praticamente nessuna occasione. L’unica palla migliore per sbloccare il risultato l’ha comunque avuta la Real Cerretese, priva dello squalificato Bouhafa, con Nieri, ma non è riuscita a concretizzarla. Per la Real Cerretese si tratta comunque del sesto risultato utile consecutivo con appena una rete al passivo.

Simone Cioni