Parigi si gode il suo bottino record: "Rimini, non sono ancora sazio"

La prima volta in doppia cifra non si scorda davvero mai. E Giacomo Parigi ha ancora il tempo di arrotondare un po’ il numero di gol realizzati, tra campionato e Coppa Italia. Ma il bottino (11 reti in campionato) è già di quelli che strappa un sorriso all’attaccante di Arezzo, arrivato in biancorosso la scorsa estate dall’Arzignano Valchiampo. Dovendosi portare pure sulle spalle l’eredità di un certo Claudio Morra e della sua ventina di gol realizzati la stagione precedente. Parigi è felice, ma non sazio. "Non mi sento di certo appagato – dice –, questo bottino lo voglio incrementare. Anche perché accontentarsi adesso sarebbe da sciocchi. Lavorerò per continuare ad aumentare il rendimento, aiutando la squadra".

La doppietta contro il Sestri Levante ha aggiunto soltanto due perle alla collana che Parigi, in questa stagione, ha sempre portato in maniera fiera al collo. Undici gol belli e importanti. Dal primo all’ultimo. "Sono contento per la vittoria contro il Sestri – dice – perché era un periodo in cui, a parte la coppa, facevamo dei risultati un po’ altalenanti e volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi. È arrivata con merito, quindi siamo contenti e dobbiamo continuare così. Gli undici gol? È in assoluto la prima volta che raggiungo questa cifra, sono soddisfatto. Adesso ci sono ancora quattro partite di campionato e dobbiamo incrementarlo il bottino. A proposito, voglio ringraziare i compagni, perché è anche grazie a loro che si raggiungono questi risultati". L’obiettivo coppa non distoglie Parigi e i suoi compagni dal campionato, classifica alla mano. "Noi parliamo sempre di arrivare ai playoff passando dal campionato – dice il bomber – Noi vogliamo blindare i playoff in campionato e queste quattro partite serviranno per cercare di riuscirci solo sul campo. Poi se avremo la finale di coppa...". Insomma, il bomber ha tutta l’intenzione di concludere la sua prima stagione in biancorosso in bellezza. Proprio come è iniziata. Nei prossimi giorni i due impegni in programma saranno di quelli importanti ed entusiasmanti. Sabato il derby non derby in casa della Vis Pesaro e martedì la finale di ritorno di Coppa Italia con la Giana Erminio.