Parla Costanti. "All’andata fu dura. Dobbiamo fare molta attenzione»

A presentare la sfida di questo pomeriggio con la Rondinella Marzocco, anche il giovane attaccante bianconero Giovanni Costanti, la passata stagione nella Primavera bianconera. "La Rondinella è una squadra in grande forma e lo ha dimostrato anche nelle ultime uscite – ha raccontato a Sinenanews –. Mi ricordo che all’andata fu una partita molto complicata, che nonostante tutto riuscimmo a portare a casa. Giocano bene e hanno anche attaccanti molti forti, quindi dovremo stare attenti. Dal canto nostro, abbiamo ancora tanta fame: veniamo da una partita in cui siamo stati sottotono e dobbiamo dimostrare ancora una volta che siamo noi a comandare". Fino a questo momento l’attaccante non ha trovato troppo spazio, ma spera di averne nel finale di campionato. "Già nella scorsa stagione ogni tanto ero aggregato alla prima squadra – ha spiegato Costanti –, ma esserne parte integrante è tutta un’altra cosa. Lavorare con persone molto più grandi di me e vivere lo spogliatoio con loro mi sta formando moltissimo. Credo sia giusto dare tempo al tempo e sono sicuro che arriverà il mio momento, non vedo l’ora di poter mettere piede in campo e di dare il mio contributo".