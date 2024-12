Parla Di Paola. "Non riusciamo mai a chiudere una gara del tutto»

"Il perché di questa situazione? Le spiegazioni possono essere tante. Non riusciamo a fare gol e a chiudere una partita del tutto, senza rischiare. Un 2-0 non ci è mai riuscito di portarlo a casa. La problematica principale è questa". A parlare, al Fol, il terzino della Robur Gabriele Di Paola. "Vestire, da senese, la maglia bianconera – ha aggiunto –, quando va tutto bene è una cosa bellissima, quando va male è doppiamente brutta perché vedere gente fuori che conosci e che ti critica non è una cosa piacevole. Uno prova sempre a dare il massimo. Conosco l’ambiente, forse per questo critiche e fischi non mi hanno scombussolato molto nonostante sia giovane. Questo da un punto di vista psicologico può essere un vantaggio". Il Franchi sembra fare davvero paura alla Robur. "All’inizio vincevamo in casa e pareggiavamo fuori – le parole di Di Paola –. Adesso invece i punti si riescono a guadagnare solo in trasferta. La prossima in casa è il derby con il Grosseto e spero questo possa attivare qualcosa in più anche dentro di noi". Domenica, intanto, c’è l’Ostiamare. "Metteranno la partita sulla cattiveria. La posizione in classifica dell’avversario, poi, non conta nulla, ultimamente andiamo in difficoltà anche con squadre di bassa classifica".