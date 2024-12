Parla il direttore generale del Follonica Gavorrano. "Possiamo migliorare. Vediamo il mercato»

Ventiquattro punti in classifica e quattro lunghezze dai playoff. Il Follonica Gavorrano ha chiuso il 2024 con la sconfitta a Seravezza concludendo la prima parte di stagione con un bilancio di 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Ed ora è tempo di bilanci.

"Sabato – dice Paolo Giovannini, direttore generale dei minerari –, abbiamo regalato il primo tempo, ci sono venuti ad aggredire alti e abbiamo sbagliato molto in fase di palleggio. Dobbiamo essere più furbi, prendere gol a un minuto dalla fine della prima frazione dispiace. Era prevedibile che giocando nell’uno contro uno un calo nel secondo tempo potessero averlo, infatti così è stato. Avremmo meritato il pari, ma non ce l’abbiamo fatta. Quindi un passettino indietro, soprattutto nel primo tempo. Interrompere la striscia sotto le feste di Natale non ci voleva, ma continuiamo ad andare avanti per fare un 2025 migliore e prepararci al meglio anche per la prossima stagione. I ragazzi sanno che sono monitorati e che voglio costruire qualcosa di importante. Venivamo da un momento negativo con le quattro sconfitte di fila, poi abbiamo raccolto tre vittorie e due sconfitte, bisogna fare meglio anche nell’atteggiamento".

Il nuovo direttore ha le idee chiare anche sul mercato, dove si sta già muovendo, prendendo magari da gennaio con qualche innesto dalla serie C.

"Dobbiamo ricostruire un’intensità agonistica che va e viene, adesso stiamo riconfermando i ragazzi che possono dare tanto per attaccamento e senso di appartenenza. In entrata cercheremo di prendere una ’quota’ dal mercato dei professionisti e forse un difensore – dice Giovannini –. Saranno più le uscite che le entrate, perché abbiamo da affrontare metà campionato ed è bene avere 16-17 giocatori che tirano tutti dalla stessa parte che avere qualche giocatore insoddisfatto. I ragazzi hanno tutta la prima parte del 2025 per dimostrare che possono far parte di questo gruppo anche l’anno prossimo".