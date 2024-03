Parla l’allenatore Baldolini. "Dispiace per i gol presi a fine primo tempo. Evidente la differenza tra le due squadre»

Ci ha provato la Baldaccio Bruni a rovinare la festa della Robur. Niente da fare: Bianchi e compagni, al Buitoni di Sansepolcro, hanno coronato il loro sogno.

"La nostra salvezza non passava da questa partita – le parole dell’allenatore biancoverde Luca Baldolini –, mi girano un po’ le scatole per i due gol presi negli ultimi minuti del primo tempo, ma la differenza tra le due squadre non la scopro certo io. E’ andata così… Noi adesso dobbiamo pensare a chiudere al meglio il campionato, perché nelle prossime quattro giornate siamo attesi da altrettanti scontri diretti contro Firenze Ovest, Fortis Juventus, Lastrigiana e Sinalunghese. La nostra classifica al momento è buona, ma dobbiamo stare attenti". Se il Siena si è dimostrata la squadra nettamente più forte del girone, ieri pomeriggio i bianconeri avevano anche una motivazione in più: conquistare i tre punti, per chiudere la pratica promozione.

"Sicuramente – ha affermato l’allenatore della Baldaccio Bruni Baldolini –: la squadra di Magrini è stata costruita per vincere il prima possibile, in modo da poter programmare l’anno prossimo. Mi dispiace solo che non siamo stati in partita quanto pensavamo, ma ci sta".