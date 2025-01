Parla l’attaccante. Il giovane Di Gianni indica dove colpire: "Dobbiamo sfruttare bene le ripartenze»

Vincenzo Di Gianni (nella foto) si è messo il passato alle spalle. Gli infortuni sono acqua passata e ora non vede l’ora di dire la sua a partire da domenica. "Il Ghiviborgo è una squadra che segna tanto ma subisce anche tanto – ha commentato l’attaccante bianconero al Club con la Robur –. E’ impostata più sull’attacco rispetto a noi che siamo magari più equilibrati. Dovremo sfruttare le ripartenze, perché un’avversaria di questo tipo può sbilanciarsi".

Il Siena si presenterà all’appuntamento dopo il pareggio di Civita Castellana. La gara in generale è stata abbastanza equilibrata – ha affermato Di Gianni –. All’inizio abbiamo creato qualche occasione, poi sul finale ne hanno avute di più loro, ma siamo riusciti a portare a casa un punto. Io sono entrato in un momento complicato della sfida: ho cercato di dare il massimo. Sono contento di aver assaporato di nuovo il campo: dopo due infortuni, a livello mentale non è semplice giocare con la testa libera".

"Nella prima parte di stagione ci sono stato e non ci sono stato – ha aggiunto –. Ma ci sono ancora tante partite da giocare, spero di dare il mio contributo". La Robur fa tanta fatica a segnare. "Sono dell’dea che una volta sbloccati, la strada si metterà in discesa – ha detto il bianconero –. Questo vale anche per le palle inattive: per un periodo non ne sfrutti una, poi magari le sfrutti per tre giornate consecutive".