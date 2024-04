Parla l’ex ds Salvini. "Tanti dovrebbero prendersi le loro responsabilità»

E’ tornato a parlare Ernesto Salvini, ds bianconero la passata, sciagurata, stagione. "La mia storia a Siena va divisa in due tempi – ha detto al Fol –: nel primo ho vissuto cinque mesi fantastici. La squadra ha iniziato benissimo, poi ha avuto un momento di flessione, probabilmente c’era qualcosa che andava al di là del discorso puramente tecnico". Poi il secondo… "Di colpevoli e di gente che dovrebbe assumersi le responsabilità, me compreso, ce ne sono tanti – ha affermato Salvini –. A iniziare dalla parte politica dell’epoca, ma anche persone facenti parte di una entità ex proprietaria che non riuscivano a essere chiare e sincere in nessun momento. Poi una proprietà che non si è capito bene, non lo capisco tutt’ora, con quale scopo abbia preso la società". Poi il problema delle strutture. "Solo un rimprovero faccio a tutti quelli che sono passati per Siena – ha commentato il direttore –: hanno pensato soltanto al presente, a fare cassetta e ad ottenere risultati; nessuno ha pensato a lasciare qualcosa, che fosse un impianto di proprietà, un’organizzazione". "E’ ora che Siena dimentichi una volta per tutte il passato e ricominci da questo gruppo di ragazzi e da questa società – ha chiuso Salvini –: in qualsiasi categoria non è semplice e scontato vincere".