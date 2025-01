Parla Mastalli. "Ora dobbiamo dare continuità ai nostri risultati»

"All’andata, con la Flaminia Civita Castellana abbiamo giocato, nel primo tempo la nostra miglior partita e anche nella ripresa facemmo molto bene. Speriamo che succeda lo stesso domenica con la speranza di chiuderla prima" a parlare, al Club con la Robur, il centrocampista bianconero Alessandro Mastalli. "Dobbiamo vincere – le sue parole –, dobbiamo dare continuità ai risultati, non ci sono altre possibilità".

Sulla classifica. "Siamo tutte lì: noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e a vincere più partite possibili, magari sperando in qualche passo falso di chi è davanti. L’obiettivo? Questa piazza non merita il sesto posto: non dico di raggiungere il Livorno ma dovremo cercare di arrivargli il più vicino possibile. Purtroppo ci sono state partite che non sono andate come volevamo, ma nell’arco di un campionato può succedere a una squadra, l’unica cosa che possiamo fare è non mollare e buttare tutto quello che è stato fatto".

"Arrivare e assistere subito a un cambio di proprietà un po’ mi ha preoccupato – ha chiuso il centrocampista –, però la nuova proprietà, a oggi, ci fa stare sereni e tranquilli, con la possibilità di poter pensare solamente al campo".