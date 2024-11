Parla Pescicani. "La classifica non è quella che vogliamo. Dobbiamo risalire»

"C’è bisogno di fare punti e vincere. La classifica non è quella che speravamo quindi dobbiamo risalire il prima possibile". A parlare il centrocampista bianconero Leonardo Pescicani, nota intonata, forse l’unica, della brutta sconfitta con il Trestina. Suo il gol che aveva illuso la Robur. "Il primo gol mi ha trasmesso un’emozione unica – ha raccontato al Fol –, spero di farne altri. Sull’assist di Galligani non ho pensato, ho visto quella palla perfetta che spioveva e ho calciato. È stato bello andare a esultare con i compagni". Ora testa al Follonica Gavorrano. "Non sarà semplice, ma come già ribadito non ci sono partite facile in questo campionato – ha evidenziato Pescicani –. Abbiamo perso punti noi ma anche quelle davanti a noi, anche in gare sulla carta abbordabili. Andiamo lì per vincere, non deve mancare il 100 per cento dell’impegno". "Il gruppo è ancora unito – ha poi chiuso il centrocampista –: è fondamentale in un momento del genere continuare a esserlo. Dopo Figline pensavamo di aver fatto un passo in più a livello di atteggiamento, invece ci sono ancora errori tecnici e tattici da correggere. Ora c’è bisogno di mettersi alle spalle questo momento, con il lavoro: ne possiamo uscire, il gruppo è forte".