Parla Samuele Zichella. "Mi aspetto una partita molto combattuta. In settimana ci siamo preparati bene»

Sta lavorando sodo per ritagliarsi il proprio spazio, Samuele Zichella (nella foto). Classe 2005, il terzino destro bianconero, si è trovato più volte a un passo dal vestire la maglia titolare, per poi finire in tribuna, tanto labile è il confine tra il campo e gli spalti. Il mister ha comunque fiducia in lui. Zichella, ha presentato la partita di oggi. "Sarà una sfida combattuta – le sue parole –: affronteremo un’avversaria attrezzata e organizzata. Del resto nessuna partita in questo campionato molto competitivo è semplice, ce ne siamo accorti. Ce la dobbiamo mettere tutta per raggiungere più risultati possibile. La trasferta di oggi in settimana l’abbiamo preparata bene, vogliamo portarla a casa". La Robur si presenterà all’appuntamento forte della vittoria sulla Sangiovannese. "Fortuna che Semprini ha colpito di testa quel pallone – ha detto Zichella –: ce lo meritavamo abbiamo preso il sopravvento della gara al primo minuto". "Per quanto mi riguarda – ha poi chiuso –, finora non ho trovato molto spazio, ma ce la sto mettendo tutta allenamento dopo allenamento, per ritagliarmene un po’, magari tra i venti. So che anche per il mister non è facile mandare un ragazzo in tribuna. La D, rispetto all’Eccellenza (l’anno scorso ha centrato la promozione con la Fulgens Foligno ndr), è un campionato diverso, ma sento di essere migliorato anche per merito dei compagni, che ringrazio".

A.G.