Parola ai protagonisti. "Tenuto testa a una grande squadra»

Non può goderselo fino in fondo Marco Piccoli il suo secondo gol in campionato della stagione. E’ sua la prima rete del Rimini del 2025, ma non è bastata per sbarrare la strada alla Virtus Entella. "Dispiace – dice il centrocampista dei biancorossi – Perché sapevamo di incontrare un avversario forte, ma ce la siamo giocata. Sicuramente avremmo potuto, in alcuni casi, avere una migliore gestione del pallone, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo". Insomma, Piccoli non ha nessuna intenzione di farne un dramma ed è anche già pronto a guardare avanti. "Perché alla prossima avremo subito un altro avversario complicato da affrontare (il Pescara, ndr) – ricorda – e dobbiamo farci trovare pronti".

Da mettere sotto la lente c’è una partenza, quella dell’Entella, nella quale i liguri sono stati capaci di mettere alle corde i romagnoli. "Sapevamo che sarebbero partiti con il piede sull’acceleratore e ci eravamo detti di cercare di fare altrettanto – svela i piani Piccoli – I primi quindici minuti abbiamo fatto un po’ più di fatica, ma con il passare del tempo siamo riusciti a trovare un maggiore equilibrio e così a limitare anche meglio i nostri avversari. E fino alla fine del primo tempo abbiamo tenuto testa all’Entella, anzi siamo riusciti a dire anche la nostra. Poi nella ripresa abbiamo fatto un po’ più di fatica, ma ci sta".

Il rammarico di Piccoli e anche quel pizzico di delusione che è evidente sul volto del centrocampista del Rimini, ovviamente non c’è sul volto dei giocatori dell’Entella che si presentano in sala a stampa a commentare la prima vittoria dell’anno, quella che permette ai liguri di restare in vetta alla classifica. Ma ora in solitaria. "Abbiamo giocato i primi 15 minuti all’arrembaggio. Forse da questo punto di vista è stata una delle nostre migliori partite – commenta il difensore dell’Entella, Ivan Marconi – Abbiamo pressato alto e creato davvero molte situazioni interessanti. Poi in un momento di calo abbiamo subito il pareggio del Rimini. Ma nel secondo tempo siamo partiti alla grande e non ricordo azioni pericolose da parte dei nostri avversari".

Il Rimini ora guarda già avanti perché dietro l’angolo, sabato nel tardo pomeriggio, c’è la seconda delle due gare impossibili di inizio anno, quella che la squadra di Buscè giocherà in casa del Pescara. Capitan Colombi e compagni hanno solo qualche ora di tempo per digerire il ko di Chiavari prima di rimettersi in moto e fissare un altro obiettivo. Cosa che hanno iniziato a fare anche i tifosi riminesi, già pronti a organizzare il prossimo viaggio. Destinazione Abruzzo.