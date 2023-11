Parola al numero 1. Pisseri: "Non si deve mai staccare. Il campionato è ancora lungo»

Il Cesena ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato e uno dei protagonisti è stato il portiere Matteo Pisseri, che ha parlato dopo l’importante successo contro la Virtus Entella nel recupero della decima giornata.

"Non penso proprio che il campionato sia finito - ha detto - , stiamo facendo un ottimo percorso però ci sono tante altre squadre forti. Basta una settimana in cui non arriva una vittoria e ti stacchi un po’, perché questo è un campionato che ci insegna che non puoi permetterti di staccare la spina e non puoi mai pensare di avere vinto e anche la gara di oggi è stata la dimostrazione. In 11 contro 11 abbiamo avuto anche l’occasione di fare il 2-0, mentre quando i nostri avversari sono stati in inferiorità numerica sono stati anche più pericolosi. Non puoi mai staccare la spina, c’è una grande Torres che sta facendo bene, la Spal e l’Entella sono in ritardo ma il Pescara è lì ad un passo o quasi. Noi però dobbiamo continuare a pensare al nostro percorso".

Poi Pisseri ha sottolineato l’importanza di avere una rosa lunga: "Siamo tutti importanti in questa squadra, la mentalità è la nostra forza e non deve mai mancare, le partite si vincono con la mentalità e oggi con assenze pesanti abbiamo vinto perché abbiamo altrettanti ragazzi che sono pronti e sono molto forti, tutti ci aiutiamo e ci diamo una mano a vicenda".