Partenza sprint. La Cdr Mutina subito al top. Tre i gol al Colombaro

C.D.R MUTINA: Chiossi, Vacondio (45 st Lazzaretti), Ligabue, Gollini (1 st Gualdi), Muratori, Ricaldone, Turci (36 st Vignocchi), Caselli, Gozzi (1 st Corbelli), Hoxha, Panzanato (32 st Tagliavini A.). A disp: Tagliavini N, Andreoli, Ognibene, Veneri. All: Paganelli.

COLOMBARO: Toni, Schenetti (39 st Gazzotti), Vandelli, Pacilli (24 Savarese), Malavasi, Evangelisti, Calò (16 st Masi), Vernillo (30 st Bernardo), Francioso, Rispoli, Cataldo (13 st Cigarini). A disp: Tosi, Borelli, Bruno, Parisi. All: Antonelli.

Arbitro: Nadinin di Modena

Reti: 3’ Turci, 33’ Francioso, 8’st Muratori, 40’st Hoxha Note: Ammoniti Vacondio, Antonelli, Evangelisti, Toni, Gualdi.

A Campogalliano la Cdr Mutina fa subito la voce grossa e stende con 3 reti la matricola Colombaro. La squadra di Paganelli passa al 3’ con il bel colpo di testa di Turci che sfrutta il cross preciso di Caselli e mette il pallone in rete. Dopo poco Panzanato lascia sul posto Evangelisti e si trova a tu per tu con Toni ma il portiere avversario rimane in piedi e riesce a fermare la conclusione. Al 21’ è Rispoli che manda alto. Al 29’ sulla punizione di Vandelli arriva il pareggio di testa di Evangelisti ma il guardalinee vede un fuorigioco davvero dubbio e la rete viene annullata. Dopo poco arriva il meritato pareggio per il Colombaro con Francioso che di testa mette il pallone sotto la travesta. Al 35’ Gozzi riporta in vantaggio i suoi ma questa volta è il guardalinee opposto che vede un fuorigioco. Il secondo tempo ricomincia con un’altra rete annullata per il Colombaro, Francioso contrasta il portiere avversario e riesce a mettere il pallone il rete ma il direttore vede un contatto da parte dell’attaccante orange ed annulla. Al 53’ su corner colpo di testa di Muratori che fa 2-1. Al 63’ è ancora Muratori che sfrutta un calcio d’angolo e di testa anticipa tutti ma questa volta Toni fa il miracolo e tiene vivo il risultato. All’85’ Hoxha vince un contrasto in area e da due passi mette il risultato in cassaforte.