Partita di calcio: Ubaldi brilla, Gorelli in difficoltà contro la Vis

Colombi 7. Di Paola dal dischetto lo manda dalla parte sbagliata, poi su punizione lo specialista della Vis trova il solito muro.

Cinquegrano 6,5. Caparbio quando deve mette sul piede di Ubaldi il pallone del pareggio. Questa è solo una delle sue tante cose buone in mezzo alle quali, però, ci sono le solite mezze amnesie difensive.

Fiorini 7. Non è la prima volta che Buscè lo fa traslocare in difesa e che quella non sia esattamente casa sua non è difficile intuirlo preso in mezzo un po’ da tutte le parti. Poi però con quel gol che mette alle corde i pesaresi si ritrova a casa davvero.

Gorelli 5,5. Okoro non è un cliente semplice. Non lo è dal primo minuto e lo diventa di più quando gli frana addosso in area in maniera non proprio ortodossa e che porta il direttore di gara a segnare il dischetto. Rigore e quella solita ammonizione che gli fa guadagnare lo spogliatoio a inizio ripresa. Ma non a opera dell’arbitro. (11’ st Bellodi 6,5. Non si fa travolgere nel finale quando la Vis si fa avanti con la forza della disperazione).

Lepri 6. Dopo tanto lavoro in cielo dove svetta quasi sempre più in alto degli avversari, si prende della manata in faccia da Okoro che rende la vita più semplice nel finale.

Falbo 6. Fa il suo e lo fa bene. Questa volta in entrambe le fasi. Senza correre rischi.

Garetto 5,5. Prima parte di gara a cercare la posizione giusta nella quale fare più male. La trova a fatica fino a perderci le energie.

Piccoli 6. Buscè gli affida la cabina di regia. Senza strafare non si snatura e alla fine regge il colpo. (11’ st Megelaitis 6. Solita solidità granitica).

Malagrida 5,5. Da lui ci si aspetta qualcosa di più rispetto al compito della mezzala classica. Pochi guizzi, in generale.

Gagliano 5,5. Ha qualche buona chance per fare male, ma non la sfrutta. Fino a smettere di crederci. (16’ st Leonardi 6. Non fa in tempo a mettere piede in campo che si prende un ’giallo’. Poi riesce a tenere in appensione gli avversari).

Ubaldi 7. Ha fame e lo si vede sin dai primi palloni che tocca. Quello buono poi glielo regala Cinquegrano. Solo da spingere in rete.