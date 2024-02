Passaggio di consegne con l’ex numero uno Lorenzo Pampaloni. Il figlio di Sarri nuovo presidente del Figline

L’annuncio è arrivato proprio il primo febbraio, quasi a voler sottolineare ancor di più il passaggio di consegno all’inizio del secondo mese dell’anno. Il Figline cambia presidente. Lorenzo Pampaloni passa la mano ed ecco che il consiglio direttivo ha individuato in Nicolè Sarri il nuovo patron. Si tratta del figlio di Maurizio Sarri, oggi alla Lazio, ma che in carriera è partito dal basso allenando solo nel territorio aretino squadre come lo Stia, Faellese, Cavriglia, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese e Arezzo. Nicolè era già all’interno del consiglio direttivo della società gialloblù che ha milita nel campionato di serie D. Tra l’altro l’azienda che conduce è sempre stata vicina alla realtà figlinese. Di fatto però la promozione a presidente di Nicolè Sarri rappresenta un ingresso a tutti gli effetti e soprattutto con un ruolo di primo piano della famiglia del tecnico, campione d’Italia con la Juventus nel calcio dei dilettanti, soprattutto nel massimo torneo dilettantistico con una formazione che vanta un’età media decisamente bassa forte anche del settore giovanile e dei ragazzi presi in prestito dall’Arezzo.

Il debutto per Nicolè Sarri nella nuova veste di presidente è in calendario domenica prossima quando allo stadio Goffredo Del Buffa andrà in scena alle 14.30 l’Orvietana. Gli umbri sono impegnati in zona playout, i valdarnesi invece a caccia di punti per prendere sempre più il largo proprio dai bassifondi della classifica del girone E di serie D.