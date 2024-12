Passo falso del Cinigiano in vetta. Maglianese travolgente fuori casa

Il Cinigiano fallisce il testacoda, pareggiando 1-1 sul campo del San Quirico e viene agganciato in vetta al girone M di Seconda categoria dal Sorano, vittorioso di misura a Castell’Azzara. Due reti nel finale per le prime due della classe, uscite però con diversi stati d’animo da questa giornata. Dietro vnce e dilagata il Campagnatico contro una Castiglionese adesso ultima in classifica anche per i punti conquistati da San Quirico e Marsiliana. Il derby amiatino va al Santa Fiora che regola la Virtus Amiata. Vittoria pesantissima della Maglianese in quel di Roccastrada grazie alla tripletta di Filippo Conti (nella foto).

La classifica: Sorano 34, Cinigiano 34, Campagnatico Arcille 28, Montieri 26, Riotorto 25, Manciano 21, Marina 20, Intercomunale Santa Fiora 17, Roccastrada 17, Maglianese 16, Paganico 15, Castell’Azzara 12, Virtus Amiata 8, Marsiliana 8, San Quirico 7, Castiglionese 7.