Passo falso in casa dell’asta. La Castiglionese perde la vetta. Adami non basta, viola sconfitti

ASTA 2 CASTIGLIONESE 1

Asta(4-2-3-1): Cefariello; Bonechi (95’ Batoni), Manganelli, De Vitis, Tognetti; Hoxhaj, Ceccatelli (70’ Falugiani); Jrad (83’ Rossini), Discepolo (90’Cappelli), Cianciolo; Bandini (95’ Leuca). All. Bartoli.

Castiglionese (3-5-2): Balli; Gori (70’ Viciani), Cecchi, Menci; Capogna, Minocci, Monteiro (54’ Priorelli), Scichilone (56’ Alves Da Silva), Cavallini; Berneschi (90’ Parisi), Adami (68’ Fallosi). All. Fani.

ARBITRO: Vangeli di Prato.

RETI: 15’ Jrad, 56’ Discepolo, 62’ Adami rig.

SIENA – Mastica amaro, in terra senese, la Castiglionese, sconfitta 1-2 dall’Asta Taverne. Un inciampo pesante, in termini di classifica: i viola devono cedere il primato alla coppia Scandicci-Colligiana, scivolando così sul terzo gradino del podio. Al dispiacere per il risultato sportivo si aggiunge quello per il brutto infortunio al ginocchio capitato a Cristiano Adami, costretto a uscire dal campo con il supporto dello personale sanitario.

La partita: i padroni di casa partono forte e già al 15’ mettono la testa avanti: Bandini, spalle alla porta, trova un corridoio per Jrad che esita una frazione di secondo e poi spara all’incrocio dei pali. I ragazzi di Fani accusano il colpo e rischiano anche pochi minuti dopo su un tiro di Cianciolo, bloccato da Balli. Nella ripresa l’Asta trova la via del raddoppio: gioco a due tra Jrad e Tognetti per il cross in mezzo, Discepolo salta l’uomo e dalla linea di fondo trova il pertugio giusto. Se gli arancioblù hanno al 15’ il colpo del ko con la rasoiata di Cianciolo che si stampa sul palo, la Castiglionese, sotto di due gol, cerca di scuotersi e al 17’ riesce a riaprire la partita: Capogna conquista un rigore, Adami lo trasforma. Appena prima di dover lasciare il terreno di gioco.

Nei minuti finali i viola tentano il forcing per tornare a casa con almeno un punticino, ma l’Asta stringe i denti e il risultato non cambia. Ora testa alla sfida casalinga con il Lanciotto Campi.