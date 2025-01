Passo falso in trasferta. Grifone, ripartire subito

Il Grosseto non è riuscito a centrare la nona vittoria consecutiva e sul terreno di gioco del "Muzi" si è dovuta arrendere all’undici dell’Orvietana subendo due gol, rara circostanza in casa biancorossa. E pensare che Cretella e compagni erano passati in vantaggio ma poi hanno fallito l’attesa "prova del nove".

E’ vero che mister Consonni ha schierato una formazione d’emergenza, rispetto a quella classica, per l’assenza di Macchi, Possenti e Sabelli, ma è altrettanto vero che da sempre è stato esaltato il "gruppo biancorosso" e sarebbe ingeneroso attribuire la sconfitta alle assenze perchè il Grosseto, nonostante tutto, ha avuto diverse occasioni per uscire imbattuto anche se nella parte finale del match ha un po’ sofferto confermando, ancora una volta, questa caratteristica.

In classifica, mentre il Livorno capolista ha allungato a 41 punti, il Grosseto è scivolato al terzo posto (33) superato dal Seravezza Pozzi (35) che domenica sarà di scena allo stadio "Zecchini": un’occasione per il Grosseto per un pronto riscatto e per dimostrare che quello di Orvieto è stato soltanto un incidente di percorso.

La battuta d’arresto con il passo falso in terra umbra (da segnalare il debutto di Chrysovergis dall’inizio e di Sane), però, non deve far dimenticare tutto, ed è tanto, quello che i ragazzi di mister Consonni hanno fatto vedere negli ultimi due mesi del vecchio anno.