Passo falso Montevarchi. Nottoli sgambetta Lelli

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Ciofi (75’ Boncompagni), Vecchi, Ficini (85’ Artini), Martinelli; Sesti, Borgia (75’ Rufini), Picchi; Orlandi, Carcani (74’ Priore), Casagni (79’ Zhupa). All. Lelli.

GHIVIBORGO (4-3-1-2): Bonifacio; Giannini, Barbera, Nardo (66’ Bassano), Conti A.; Bura, Campani (81’ Falillo). Vari ( 80’ Petruzzi); Nottoli (66’ Simonetta); Gori, Noccioli (93’ Bifini). All. Bellanzini.

Arbitro: Santeramo di Monza.

Reti: 25’ Nottoli.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 6– 4. Ammoniti Picchi, Barbera, Nardo, Campani. Espulso Bura al 78’ per doppia ammonizione

MONTEVARCHI – A Napoli direbbero "Core ingrato". Il Ghiviborgo avvelena la domenica a Nico Lelli, al timone della squadra della Valle del Serchio nel torneo passato, e agli ex in campo Vecchi, Orlandi e Carcani. Confermando la tradizione positiva al Brilli Peri, gli ospiti costringono il giovane Montevarchi ad incassare il secondo ko di fila costruendo le loro fortune in un primo tempo fatto di ripartenze veloci e di maggiore incisività. Nella ripresa, pur rischiando di subire il 2–0, i rossoblù come a Siena in divisa gialla e infarciti di attaccanti creano più di un’occasione e soprattutto non riescono a digerire al 53’ l’annullamento per fuorigioco del pari firmato sotto misura da Davide Sesti. Gol regolare, peraltro, rivedendo le immagini a fine gara. Al debutto casalingo dopo due trasferte e sostenuti da un buon pubblico, gli aquilotti capiscono sin dal fischio iniziale di aver di fronte un avversario tosto. Ci provano con Conti di testa, al 3’, e insidiano Testoni grazie a Vari. Poco equilibrati, i padroni di casa reagiscono solo con una girata alta di Carcani e, dopo un salvataggio del loro portiere proprio su Vari, vanno sotto. La rete decisiva nasce da un errore in mediana che innesca il contropiede di Gori. Tiro secco, miracolo di Andrea Testoni che nulla può sulla ribattuta di Nottoli. Prima del riposo Orlandi da fermo e Casagni, di nuovo in campo dopo la lunga assenza per l’operazione al ginocchio, provano a suonare la carica trovando però i guantoni di Bonifacio. E’ comunque il segnale di una ripresa che Martinelli e soci cominciano con un altro piglio. Oltre al sigillo di Sesti, vanificato dalla segnalazione di fuorigioco, Carcani, mandato in porta da Casagni, spreca con un sinistro maldestro la chance più ghiotta. Dentro anche Priore, Boncompagni, l’atteso Rufini e Zhupa, ma l’1–1 non arriva, nonostante l’espulsione al 75’ di Bura e i 7’ di recupero. In precedenza, anzi, Nottoli e lo stesso Gori (palo) avevano rischiato di raddoppiare. Al triplice fischio la domenica amara per gli ex Ghiviborgo è servita.

Giustino Bonci