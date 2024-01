"Pattarello rinnova e ora alziamo l’asticella". L’Arezzo spinge per Forte, Corsinelli vicino

di Andrea Lorentini

AREZZO

Blindare Pattarello, forcing per Forte e Pinzauti, in dirittura d’arrivo Corsinelli. Ecco in estrema sintesi le strategie di mercato dellìArezzo che strizza l’occhio a Catanese, centrocampista del Pontedera. A questo si aggiunge il rinnovo di Trombini e quello imminente di Gucci. La giornata di mercoledì è stata densa sul fronte del mercato. Ad aprirla era stata, in tarda mattinata, la conferenza stampa di Giovannini e Cutolo nella quale direttore generale e direttore sportivo hanno fatto il punto. Martedì c’è stato l’atteso incontro con l’entourage di Pattarello: sul piatto l’Arezzo ha messo un sostanzioso rinnovo di contratto con prolungamento della scadenza al 2027.

"E’ un’offerta da top player per la serie C quella che abbiamo avanzato ad Emiliano - sottolinea Giovannini - entro un paio di giorni, sicuramente prima di Carrara, ci attendiamo una risposta che ci auguriamo positiva. Ma posso affermare che all’80 per cento il giocatore resterà qua". Sull’interesse della Reggiana il dg spiega. "Il loro ds Goretti ci ha fatto un paio di telefonate, ma non siamo mai entrati davvero nel concreto". Poi aggiunge. "Invito Pattarello a firmare il rinnovo perchè così facendo può proseguire nel suo percorso di crescita. Lo sforzo economico che è disposto a fare il presidente Manzo è la conferma di come già dalla prossima stagione l’Arezzo voglia alzare ulteriormente l’asticella". Poi rivela. "Nel contratto proposto c’è anche un bonus in caso di serie B". Anche dagli agenti del giocatore filtra soddisfazione per l’offerta del cavallino.

Sempre sul fronte dei rinnovi Giovannini annuncia. "Abbiamo esercitato l’opzione per Trombini fino al 2025 e prossima settimana contiamo di prolungare di un altro anno anche il contratto di Gucci". Per il rinforzo in attacco proseguono le trattative per Riccardo Forte e Lorenzo Pinzauti, Il giocatore del Sestri è la priorità. "Rappresenterebbe un investimento anche per il futuro - sottolineano Giovannini e Cutolo - abbiamo formulato un’offerta importante al club ligure che al momento sta facendo un pò di opposizione, ma così rischia di perdere il giocatore a zero. Siamo fiduciosi in un’evoluzione positiva della trattativa". Pinzauti, invece, nel caso arriverebbe in prestito secco dal Lecco. Per la punta l’Arezzo non vuole andare oltre la metà della prossima settimana. Sul fronte delle entrate, quella odierna potrebbe essere la giornata dell’ufficialità del terzino Francesco Corsinelli dal Gubbio. Ieri gli umbri sono scesi in campo per il recupero contro la Recanatese e quindi l’annuncio è slittato. Da quanto filtra l’operazione è praticamente ai dettagli.

Per un esterno basso che sta per arrivare, due che sono in uscita. Poggesi è destinato al Sestri Levante, mentre su Zona la situazione è più fluida. Stesso discorso per Kozak che ha diverse opzioni e lascerà il cavallino. In uscita anche Crisafi che sarà mandato in prestito per giocare di più. Più sfumata la situazione di Borra sulla quale fa chiarezza Cutolo. "Daniele vorrebbe trovare una soluzione dove avere più spazio per giocare. Lo scambio con il Perugia con Furlan è saltato". Infine, c’è l’interesse per il centrocampista del Pontedera Giovanni Catanese, in scadenza con i granata. Giovannini ha ammesso che prenderlo in questa finestra di gennaio è, però, difficile.