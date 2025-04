Pellico-Mazzini e Vezzano-Santo Stefano Magra campioni provinciali di calcio a 5

Pellico-Mazzini tra i maschi, Vezzano-Santo Stefano Magra tra le femmine, campioni provinciali di calcio a 5. Si sono svolti al Fantasy delle Pianazze le fasi locali studentesche organizzate dal referente Miur Marcello Storti e dal coordinatore Figc-Sgs Pier Giorgio Baudinelli. Otto gli istituti in gara, con incontri di buon livello tecnico e tanto fair play, davanti a un buon numero di genitori.

Cadetti: Sarzana-Valdivara 3-3, Pellico-Vezzano-S.Stefano 7-5, Sarzana-Follo 3-0, Sarzana-Vezzano/S.Stefano 8-0, Pellico-Follo 6-3, Pellico-Valdivara 4-1, Follo-Vezzano-Stefano 5-1, Pellico-Sarzana 4-0, Follo-Valdivara 6-1, Valdivara-Vezzano-Stefano 3-1. Classifica: Pellico 12, Sarzana 9, Follo 8, Valdivara 7, Vezzano-Santo Stefano 4.

Cadette: Follo-Pellico 4-0, Vezzano-S.Stefano-Pellico 3-0, Vezzano-S.Stefano-Follo 4-0. Classifica: Vezzano-Santo Stefano 6, Follo 3, Pellico 0.

Al termine delle gare la premiazione con medaglie per tutti e coppe per le scuole vincenti: nei cadetti la Pellico-Mazzini e nelle cadette Vezzano-S.Stefano. Un particolare ringraziamento per la riuscita della manifestazione, da parte degli organizzatori, agli arbitri Cristiano M. Gabriele, Lorenzo Gelo e Christian Di Brango dell’Aia spezzina e per l’assistenza medica alla dottoressa Ambra Scintu.

Marco Magi