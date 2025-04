Penultima giornata di campionato: Montignoso e Capannori si sfidano per il titolo

Penultima giornata di campionato, domani, pronta ad emettere alcuni verdetti importanti, in attesa dello sprint finale.

In Prima categoria, girone "A", Montignoso vicinissimo al titolo, Capannori permettendo, visto che la capolista farà visita proprio ai biancorossi (si gioca ai "Laghetti" di Lammari), in una sfida decisiva, con la compagine massese impegnata a difendere quattro punti di vantaggio sul Corsagna, secondo e con alcune assenze importanti, che sale a San Romano, in Garfagnana, contro il Pieve Fosciana, molto vicino alla salvezza, dopo il ritorno del trainer Compagnone. Sono queste le gare più importanti. Fra le altre spicca il derby fra Atletico Lucca e Academy Porcari, oltre a un accattivante Folgor Marlia - Capezzano ed alla difficile trasferta del Montecarlo, sul terreno del Tempio Chiazzano. Chiude il fanalino Gorfigliano Diavoli Neri, di scena a Romagnano.

In Seconda categoria girone "A", entrambe fuori casa le lucchesi: un Pieve San Paolo ormai retrocesso contro i pisani del Pontasserchio; una Folgore Segromigno ancora in lizza in Lunigiana, con la Villafranchese. Nel girone "B", dopo la festa-promozione del Piazza (che fa passerella sul terreno del Giovani Via Nova), occhi puntati sul Ghivizzano, a Molazzana per difendere il suo secondo posto dall’assalto del Pescia che, staccato di una lunghezza, sale a Fornaci contro i rossoblu che, dal canto loro, devono assolutamente vincere nella dura corsa alla salvezza. L’attenzione si sposta, di conseguenza, alle zone basse della graduatoria, in cui la Morianese ha già fatto ritorno in "Terza" ed il Valfreddana si gioca le sue carte a Badia Pozzeveri, contro l’Academy Tau. Completano il quadro: Borgo a Mozzano-Gallicano, Borgo a Buggiano - Atletico Castiglione, Cascio-Morianese e San Macario Oltreserchio- Chiesina Uzzanese. Il via, per tutti, alle ore 15,30.

Flavio Berlingacci