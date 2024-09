Per la Sangio vietato fallire. Bonura chiede i tre punti

Dopo oltre un mese dall’ultimo incontro giocato, quello col Terranuova Traiana di Coppa Italia del 25 agosto, la Sangiovannese torna finalmente al Fedini affrontando il Trestina su di un manto erboso nuovo di zecca dopo i lavori di rifacimento. Sarà a tutti gli effetti la prima del nuovo campionato davanti ai propri tifosi, speranzosi di poter vedere una squadra ben diversa da quella di domenica a Gavorrano dove, con tutte le attenuanti del caso, ha sciorinato una prestazione ben al di sotto dei propri canoni. Anche per questo Bonura attende una reazione, per conquistare tre punti in uno scontro al cospetto dei bianconeri di Simone Calori che lottano anch’essi per la salvezza: "Entrambi partiamo con lo stesso obiettivo, ovvero centrare l’intera posta in palio. La gara di domenica l’abbiamo ovviamente messa in archivio, per avere la meglio su di un avversario comunque scorbutico occorrerà cambiare atteggiamento rispetto a Gavorrano. Servirà un’altra testa per cercare di avere la meglio su di loro. Occorre un altro nervo, insomma, fino alla scorsa settimana la squadra aveva dato dei sentori molto positivi riguardo le prestazioni e mi auguro che i tre schiaffi di domenica siano stati, paradossalmente, salutare per farci scendere in campo con la mentalità giusta". Il mister è indeciso se concedere una nuova chance alla formazione titolare di domenica o apportare qualche cambio soprattutto in avanti, dove Nieri sta decisamente meglio rispetto alle scorse settimane e se la lotta con Rotondo per una maglia da titolare.

Così in campo (ore 15)

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Bargellini, Pardera, Nannini, Sabattini, Pertici; Rotondo, Bocci.

All. Bonura

TRESTINA (3-5-2): Fratti; Bucci, Sensi, Grea; Nouri, Lisi, Arduini, Serra, Giuliani; Mencagli, Ferri Marini.

All. Calori

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano.

Massimo Bagiardi