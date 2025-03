Per l’ondata di maltempo. Rinviata la gara del Forte

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana ha costretto il comitato regionale ad annullare alcuni anticipi che erano in programma nella giornata di oggi. Fra cui in Promozione la partita del Forte dei Marmi che doveva ospitare fra le mura amiche del “Necchi-Balloni“ la corazzata San Giuliano. Rinviate quindi in Eccellenza Montespertoli-Castelnuovo Garfagnana, in Promozione oltre a Forte dei Marmi-San Giuliano anche San Miniato Romaiano-Castelfiorentino United, Audax Rufina-A.G.Dicomano e Sansovino-Luco.

Al momento invece le gare in programma domani si disputeranno regolarmente tranne quelle già rinviate con specifica ordinanza comunale. E sempre ammesso che le condizioni meteo non peggiorino. "A causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo la nostra Regione, dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana – si legge nel bollettino ufficiale – e delle ordinanze ricevute da alcune amministrazioni comunali delle prvince più colpite dall’ondata di maltempo (Firenze, Prato, Pistoia e Pisa), il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha stabilito di rinviare le gare dei campionati in cui sono coinvolte squadre delle zone interessate".

Da valutare e decidere adesso quando verrà recuperato questa importante sfida di campionato fra Forte dei Marmi e il San Giuliano.