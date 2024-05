Per Pegollo è asta tra Real, zebre e Camaiore. La panchina del Forte Querceta va a Marselli?

Arde il mercato nel calcio dilettanti... con trattative bollenti soprattutto in Versilia, sia sul fronte allenatori sia sui giocatori.

In Serie D è stato ufficializzato il nuovo tecnico del Seravezza Pozzi che, come da noi ampiamente anticipato, è Lucio Brando. Adesso i verdazzurri dopo le conferme di Lagomarsini-Bedini-Benedetti dovrebbero fare pure quelle di Camarlinghi e di Mannucci oltre a tenersi stretto il 2005 Sforzi. Le mosse in entrata del ds Calistri saranno poi orientate verso l’idea tattica di mister Brando che potrebbe giocare con la difesa a tre (facendo un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1). Curiosità attorno a Granaiola che potrebbe scendere di categoria andando al Camaiore o al Pietrasanta. Intanto nelle altre piazze vicine di Serie D può succedere questo in panchina: al Tau se Simone Venturi dovesse andare alla Pistoiese (che per ripartire subito dalla D potrebbe anche acquisire il titolo sportivo dell’Aglianese) ecco che potrebbe arrivare Christian Amoroso alla guida degli altopascesi; al GhiviBorgo il nome caldo per il dopo Nico Lelli (destinato all’Under 17 dell’Empoli) è Federico Vettori, che si staccherebbe così da vice di Paolo Indiani (destinato al Livorno insieme al direttore Paolo Giovannini).

In Eccellenza il Real Forte Querceta appena retrocesso dalla D potrebbe affidare la panchina a Davide Marselli (ex Cuoiopelli e Montecatini) che sembra al momento avanti nel ballottaggio con Pietro Cristiani, il quale alla fine potrebbe anche rimanere al Camaiore dove ha fatto bene. L’uomo-mercato tra i più appetiti è Pegollo che può restare da capitano al Real FQ ma anche dire "sì" alle offerte che gli arriveranno dal Camaiore (dove è già stato in passato) e dal neo-promosso Viareggio. Proprio le zebre hanno una lunga “lista della spesa“... per provare a regalare all’allenatore Stefano Santini (la cui conferma tuttavia non è ancora stata ufficializzata col “nero su bianco“) quei "6 o 7 rinforzi" richiesti che potrebbero essere fra questi nomi: in difesa Genovali, Zambarda, Maikol Benassi o Marco Maccabruni (questi ultimi due obiettivi pure del Camaiore, che in mezzo al campo sonda Lorenzo Remedi); a centrocampo Alessio Bianchi, Amico, Anzilotti, Viola o Luca Remedi; come jolly offensivi Alessandro Remedi, Cornacchia o Szabo; in attacco l’emergente Camaiani o Morelli... oltre al principale sogno Pegollo, impiegabile pure “alla Mandžukić” come spalla del confermato bomber Brega. Proprio sul fronte permanenze in bianconero le altre più probabili sono quelle di capitan Carpita, Bertacca, Sapienza, Tommaso Ricci, Manolo Benassi, Minichino, Stefano Marinai, Tommaso Fazzini ed il 2005 Matteo Santini.

Simone Ferro