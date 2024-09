Perde Cioce per infortunio, passa con un autogol, bis finale. Terranuova, punti d’oro. Prima vittoria stagionale

TERRANUOVA

2

FEZZANESE

0

TERRANUOVA (4-2-3-1): Ermini, Petrioli (32’ s.t. Tassi), Bega, Cioce (8’ p.t. Senzamici), Privitera, Oitana (22’ p.t. Ricci), Massai, Sacconi (48’ s.t. Iaiunese), Dini (16’ s.t. Suplja), Marini, Cappelli. A disp.: Timperanza, Grieco, Castaldo, Martini. All.: Meniconi (Becattini squalificato)

FEZZANESE (3-4-2-1) Pucci, Giampieri (1’ s.t. Campana), Stradini (1’ s.t. Gabelli), Del Bello (29’ s.t. Masi), D’Alessandro, Selimi, Lunghi, Bruccini, Geraci, Sacchelli (29’ s.t. Galloro), Mulattieri (20’ s.t. Beccarelli). A disp.: Andreoli, Salvetti, Bordin, Smecca. All.: Rolla

Arbitro: Oristanio di Perugia (Polichetti-Tallarico)

Reti: 25’ p.t. Selimi (A), 47’ Ricci

Note: ammoniti Lunghi, Bruccini, Privitera, Sacchelli. Angoli 8-1. Recupero 3’ p.t. e 4’ s.t.

TERRANUOVA- Prima vittoria stagionale per il Terranuova Traiana. Davanti al pubblico amico del Matteini termina 2-0 la partita con la Fezzanese, compagine ligure del comune di Portovenere. Dopo pochi istanti dal fischio d’inizio arriva la prima occasione per i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Marini, con un tiro che percorre tutta l’area di rigore sfiorando l’estremo difensore spezzino. Poi arriva la prima tegola sulla formazione valdarnese: un problema alla gamba destra di Cioce costringe il centrocampista a lasciare il campo dolorante dopo appena 8 minuti di gioco. La prima occasione per i verdi arriva al 16’ grazie ad una punizione battuta da Bruccini, che si infrange però sul fondo. Al 22’ è Oitana ad abbandonare il gioco per un fastidio alla caviglia. A stretto giro i locali siglano la rete del vantaggio, grazie ad un autogol di Selimi su un calcio di punizione calciato da Marini. Alla ripresa il Terranuova spinge, ma non riesce a trovare la rete del raddoppio, mentre gli spezzini cercano di guadagnare terreno con i tentativi pericolosi di Lunghi e Geraci. Ma è nel recupero che i valdarnesi mettono il sigillo al match: Ricci cavalca in solitaria e trafigge Pucci.

Francesco Tozzi