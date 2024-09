Pergola sfida il Vismara

Oggi nel girone A di Promozione si giocano sette anticipi. Calcio d’inizio ore 15,30 ad esclusione del derby tra le pesaresi (Vismara-Pergolese) che si giocherà alle ore 14,30.

Vigor Castelfidardo-Villa San Martino. "Siamo partiti con il piede giusto e la vittoria ci ha aiutati a lavorare con serenità – spiega il dg del Villa San Martino Luca Bocci–. La Vigor è una squadra che sia nel girone A sia nel B ha sempre fatto campionati di vertice e anche quest’anno me l’aspetto lassù. Viene da una sconfitta facendo una buona partita quindi vorranno riscattarsi subito. Abbiamo qualche defezione ma la rosa è ampia per poter sopperire alle assenze". Arbitro Samuele Cerolini di Macerata.

Vismara-Pergolese. "Affrontiamo una Pergolese squadra concreta e quadrata – dice il mister dei pesaresi Pierangelo Fulgini – che vorrà muovere la classifica dopo lo scivolone in casa alla prima giornata contro il Barbara, non sarà semplice, ma sono queste le partite che ci faranno vedere a che punto siamo e che ci diranno che cosa vogliamo fare da grandi". "Andiamo ad affrontare una squadra in salute, come ha dimostrato vincendo per 3 a 1 a Lunano – sottolinea dall’altra parte il trainer della Pergolese Massimiliano Guiducci – noi veniamo da una prestazione importante però con il risultato negativo e questa è la parte dolente per noi. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, è una gara delicata, bisognerà fare attenzione. fare meno errori possibili e migliorare la difesa della porta mancando meglio negli ultimi 30 metri". Si gioca alle ore 14,30 al campo di Muraglia. Leonardo Caporaletti di Macerata.

Sassoferrato Genga-Gabicce Gradara. Prima trasferta di campionato per il Gabicce Gradara. Mister Nicola Capobianco mette in guardia suoi: "All’esordio il Sassoferrato ha messo alla frusta la corazzata Jesina pur perdendo 2-0 con un gol per tempo, dunque troveremo un avversario che ha grande entusiasmo come si conviene ad una matricola che cercherà i tre punti con forte determinazione visto che soprattutto in casa deve costruire la sua salvezza. Da parte nostra non dovremo cadere nella loro trappole, ma sviluppare il nostro gioco con palla a terra, puntare su ritmo e intensità". Nel Gabicce Gradara saranno assenti per infortunio Costa e Dominici. Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Sant’Orso-Jesina. Il Sant’Orso di mister Vergoni dopo aver bagnato il debutto con una sconfitta, punta a rifarsi anche se l’avversario odierno è uno dei più tosti essendo una squadra costruita per vincere il campionato e che anche all’esordio ha dimostrato tutto il suo valore (2 a 0 contro il Sassoferrato Genga). Arbitro Jacopo Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Fermignanese-Marina. Match tra due big del campionato. Entrambe vengono da una vittoria più che soddisfacente. La Fermignanese che ne ha dette tre al Moie ha messo in vetrina le doti realizzatrici di Luca Fraternali autore di una doppietta (gol su rigore bissato poi con un perfetto rasoterra). Arbitro Marco Fiermonte di Macerata.

Barbara Monserra-Tavullia Valfoglia. Trasferta difficile per il team di mister Arcangeli che comunque sette giorni fa ha fatto vedere le sue potenzialità battendo all’inglese la Vigor Castelfidardo. Il Barbara Monserra è reduce dal successo di misura a Pergola. Arbitra Michele Cesca di Macerata.

Appignanese-Moie Vallesina. Entrambe vengono da una sconfitta (più pesante quella del Moie, in casa) e quindi vogliose di rifarsi. Sarà un match combattuto con il risultato in bilico molto probabilmente fino al termine del match. Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Domani è in programma a Chiaravalle (ore 15,30) la partita tra la Biagio Nazzaro e il Lunano. Arbitra Gianluca Persichini di Macerata.

Amedeo Pisciolini