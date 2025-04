Pergolettese sfida Virtus Verona al Voltini per avvicinare la salvezza

Vincere per avvicinare la salvezza diretta, questo l’intento della Pergolettese che alle ore 17,30 ospita al Voltini la Virtus Verona. La squadra cremasca reduce da 3 sconfitte consecutive cerca i tre punti per agguantare quella quota salvezza distante un paio di vittorie. I gialloblù in questa settimana di allenamenti hanno lavorato intensamente per essere al massimo oggi contro i veneti e domenica prossima sempre al Voltini con la Giana. Confermato il modulo offensivo 4-3-3 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo per contrastare al meglio la squadra avversaria. La Pergo dovrà rinunciare allo squalificato Capoferri e all’infortunato Jaouhari (stagione finita causa lesione al menisco). I due saranno rimpiazzati da Scarsella e Fiorani. Così mister Giacomo Curioni: "Abbiamo quattro finali da giocare, siamo ancora padroni del nostro destino e faremo di tutto per arrivare il prima possibile alla salvezza diretta. Arriviamo da tre sconfitte, è un momento di difficoltà ma dobbiamo rimanere lucidi per uscirne al più presto. La Virtus Verona è una squadra di qualità con individualità importanti, su tutti il bomber De Marchi. Sarà fondamentale fare bene la fase difensiva"

Probabile formazione (4-3-3): Cordaro, Tonoli, Bignami, Stante, Scarsella, Fiorani, Arini, Careccia, Albertini, Parker, Basili

Raffaele Sisti