Perugia, pesante tonfo al Curi: vince il Cesena, finisce 0-3

Perugia, 23 dicembre 2023 – Pesante ko in casa del Perugia, che esce dal Curi davvero con le ossa rotte: finisce 0-3 per il Cesena una sfida sempre molto sentita e che tra l’altro ha portato a tensioni e scontri fra tifosi prima della partita, con intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Sul prato del Curi i cesenati amministrano fin dall’inizio la partita senza problemi, con il Perugia che non riesce mai a interrompere il dominio.

Amaro il debutto del neo tecnico Formisano. La partita si mette subito male per il Perugia, che chiude il primo tempo sotto di due gol grazie alla doppietta di Hraiech, che segna al 18’ e al 39’. Si va al riposo dunque con un Perugia in difficoltà. Il Cesena completa poi l’opera al 70’ con Berti.

Il tabellino

Perugia-Cesena 0-3

PERUGIA: 22 Furlan, 6 Vulikic, 7 Paz, 10 Matos (42′ st 32 Lomangino), 15 Dell’Orco (25′ st 96 Viti), 16 Bartolomei (16′ st 21 Cudrig), 20 Ricci (25′ st 73 Polizzi), 25 Morichelli (1′ st 94 Mezzoni), 26 Santoro, 28 Kouan, 71 Bozzolan. A disp: 1 Abibi (GK), 12 Adamonis (GK), 3 Cancellieri, 14 Bezziccheri, 18 Acella, 24 Torrasi, 91 Souare. All. Formisano.

CESENA: 1 Pisseri, 5 Varone (15′ st 70 Francesconi), 7 Donnarumma, 8 Saber (15′ st 14 Berti), 10 Kargbo (38′ st 11 Ogunseye), 17 Adamo (28′ st 24 Pierozzi), 18 Corazza (15′ st 9 Shpendi), 19 Prestia, 20 De Rose, 28 Silvestri, 73 Pieraccini. A disp.: 34 Veliaj (GK), 61 Siano (GK), 3 Pitti, 4 Chiarello, 6 Bumbu, 13 Coccolo, 25 David, 30 Giovannini. All. Toscano.

Arbitro: Galipò di Firenze

Marcatori: 18′ pt e 39′ pt Saber, 24′ st Berti

Note: serata fredda. Presenti 4711 spettatori (di cui 1125 ospiti). Ammoniti Bartolomei, Dell’Orco, Pieraccini, Berti