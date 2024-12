Perugia in ripresa sfida Pontedera: Zauli cerca conferme

E’ un Perugia in decisa ripresa quello che domani sale a Pontedera per disputare l’atto finale del girone di andata. La squadra affidata a Lamberto Zauli, che ha rilevato Alessandro Formisano (il quale domani debutterà sulla panchina della Pianese) alla 12a giornata (media punti 1,28 per il primo, media punti 1,18 per il secondo), e che in sostanza ha sempre galleggiato tra l’11a posizione, quella occupata attualmente, e la 15a, ossia quelle nella fascia di classifica a cavallo fra play off e play out, è in serie positiva da 3 turni, con due vittorie casalinghe (2-0 all’Arezzo e 2-1 al Campobasso) e un pareggio in trasferta (2-2 a Sestri Levante).

I grifoni hanno 22 punti, sei in più dei granata, ma lontano dal Curi ne hanno raggranellati appena 8 in nove gare. L’unico successo è stato quello di Ascoli (1-0, 8a giornata) poi sono arrivati 5 pareggi (3-3 a Piancastagnaio, 1a giornata, 0-0 a Pescara, 5a giornata, 0-0 a Pesaro, 7a giornata, 2-2 a Legnago, 13a giornata, e il già ricordato 2-2 a Sestri Levante, 17a giornata) e 3 sconfitte (2-0 a Carpi, 3a giornata, 2-1 a Sassari, 12a giornata, e 3-1 a Pineto, 15a giornata).

Bomber di squadra, con 7 reti segnate sulle 23 totali (tre in meno dei granata), è il 21enne Daniele Montevago, mentre domani non ci sarà, causa squalifica, il difensore, nonché ex, Francesco Mezzoni (gennaio-giugno 2020), che l’anno scorso al Mannucci fu autore di una doppietta nel 3-2 per gli umbri.

In tema di ex, questo è anche lo status del tecnico granata Leonardo Menichini, che ha allenato il Perugia come secondo di Carletto Mazzone nel campionato di serie A 1999-2000 e che affronterà il Grifo da avversario per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei 4 precedenti pende a favore dell’allenatore del Pontedera, che vanta 2 vittorie, entrambe con il Lumezzane, un pareggio, con la Salernitana, e una sconfitta, ancora con il Lumezzane.

A livello di squadre invece ci sono 12 precedenti e il bilancio generale parla in favore della compagine perugina, che vanta 6 vittorie. Il resto è equamente suddiviso con 3 pareggi e 3 successi granata, questi ultimi tutti casalinghi. L’ultimo trionfo pontederese risale però alla lontanissima stagione di IV Serie 1953-54 (2-1), anche se poi le due squadre prima di incrociarsi di nuovo hanno dovuto attendere 70 anni, ossia fino al campionato 2013-14 di Serie C, e quindi altri 10, quelli che portano al torneo passato, per un totale di soli 4 scontri nell’era... moderna (intesa come C con l’attuale formula) con un bilancio di 1 pareggio e 3 ko per i granata, che mercoledì hanno rescisso consensualmente il rapporto con Daniele Ragatzu.