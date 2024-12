Prato, quarto risultato utile consecutivo. Ma con il Progresso finisce a reti bianche

Bologna, 15 dicembre 2024 - Allo stadio Clara Weisz di Castel Maggiore arriva il quarto risultato utile consecutivo per il Prato. Stavolta però niente vittoria per i lanieri, inchiodati sullo 0-0 dal Progresso. Tutte di marca biancazzurra le occasioni da rete della sfida, valevole per la sedicesima giornata del girone D di serie D. Remedi e compagni tuttavia non riescono a sbloccare il risultato e alla fine devo accontentarsi di un punto, che consente loro di salire a quota 19 punti in classifica. Quarta gara consecutiva senza subire gol per la truppa allenata da Marco Mariotti.

La cronaca

Bastano sei minuti al Prato per sfiorare il vantaggio: perfetta imbeccata di Limberti per Barbuti, che a tu per tu con Cheli si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Ci pensa poi Cestaro ad evitare guai respingendo un secondo tentativo dell'attaccante biancazzurro. La partita è equilibrata e combattuta, anche per via delle cattive condizioni del terreno di gioco. Ad controllare maggiormente il pallone è comunque la formazione di mister Mariotti. Le occasioni scarseggiano e per assistere ad una vera e propria palla gol bisogna attendere il 38', quando da calcio d'angolo battuto da Girgi è Diana a svettare di testa: Cheli blocca in due tempi. Altro tentativo dei lanieri al 44' con Cozzari, la cui deviazione su cross di Giusti viene neutralizzata ancora da Cheli. Le due squadre vanno così al riposo sul punteggio di 0-0. Il copione del match non cambia in avvio di ripresa: è sempre il Prato ad essere maggiormente propositivo, nonostante la difesa dei bolognesi sia estremamente attenta e chiusa. Allora anche i calci piazzati possono diventare importanti: al 60' Pizzutelli calcia bene una punizione, ma Cheli non si fa sorprendere e devia in angolo. Il portiere del Progresso è sicuro anche sulla girata di Barbuti al 64'. Mariotti opera le prime sostituzioni, inserendo Alessio Rossi e Azizi per Magazzù e Remedi. All'80' è il traversone di Giusti a mettere paura alla difesa di casa, che si salva - rischiando però l'autogol - con Mele. E' questa di fatto l'ultima emozione della partita, che va in archivio sullo 0-0.

Il tabellino

Progresso - Prato 0-0

Progresso (4-3-3): Cheli; Mele, Cavazza, Cestaro, Stellacci (dal 40' st Dandini); Corzani, Sanso, Bellisi; Matta (dal 45' st Finessi), Maltoni, Pinelli (dal 35' st Carrozza). A disposizione Roccia, Baccolini, Ben Saed, Pizzirani, Castagnini, Gnani. All. Marchini.

Prato (4-3-3): Fantoni; Giusti, Conson, Diana, Girgi; Remedi (dal 32' st Azizi), Pizzutelli (dal 46' st Videtta), Limberti; Cozzari; Magazzù (dal 32' st Alessio Rossi), Barbuti. A disposizione Caroti, Danesi, Robi, Alessandro Rossi, D'Amato. All. Mariotti.

Arbitro: Montevergine di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Rizzo e Giuliani.

Note: ammoniti Mele, Pizzutelli e Bellisi. Recupero 1' pt, 3' st.