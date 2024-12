Pescara-Ternana 0-0, tre grandi occasioni con Curcio, Donati e Cianci

Terni, 22 dicembre 2024 – Finisce zero a zero il big match dell’ “Adriatico” di Pescara, ma a rammaricarsi è la Ternana di mister Ignazio Abate. Le Fere, mai in affanno, non solo tengono il ritmo degli abruzzesi ma, nel secondo tempo, hanno anche tre grandi occasioni per portarsi in vantaggio: prima Curcio, quindi Donati e poi Cianci si fanno però ipnotizzare da Pellizzari che respinge le conclusioni a tu per tu con gli avversari. In mezzo altra occasione sprecata da Donati, che peraltro ha giocato un’ottima gara, sempre a tu per tu col portiere abruzzese. Primo tempo equilibrato, dinamico ma senza vere occasioni: l’unica conclusione nello specchio, sul finale, è di Curcio dalla distanza, con deviazione dell’attento Plizzari. Nella prima mezz’ora della ripresa la Ternana domina, con un Cicerelli ispirato, e va almeno tre volte vicinissima al vantaggio che sarebbe stato più che meritato. Nel finale la partita torna equilibrata. L’Entella intanto batte come previsto il Milan Futuro e agguanta Ternana e Pescara in testa alla classifica.

Tabellino

Pescara 0 – Ternana 0

PESCARA Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese Valzania, Squizzato, Dagasso, Bentivegna, Merola, Cangiano. Allenatore Baldini

TERNANA Vitali, Loiacono, Maestrelli, Martella, Casasola, De Boer, Corradini, Romeo, Donati, Cicerelli, Cianci. Allenatore Abate

ARBITRO Andrea Zanotti di Rimini

SPETTATORI 11mila di cui 378 da Terni

Ste.Cin