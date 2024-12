Pescia e Chiesina volano. Rallenta il San Niccolò

Un turno nel quale non sono mancate reti e sorprese, il tredicesimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria andato in archivio ieri. Le formazioni di Pistoia e provincia sono consapevoli dell’approssimarsi della sosta natalizia ed è anche per questo che saranno sempre più determinate a dare il 110%. Cominciando dai due derby: il CQS Pistoia si è aggiudicato quello del girone A, mentre all’AM Aglianese è andato quello del girone D (approfondimenti a lato, ndr). Giornata-no in quest’ultimo raggruppamento anche per l’Atletico Casini Spedalino: Pintore non è bastato, il San Godenzo ha vinto 2-1.

Scendendo in Seconda Categoria, promosso a pieni voti il Pescia: la formazione di mister Martini ha espugnato grazie a Spatola ed Echegdali il campo dell’Academy Tau e mantiene la seconda posizione alle spalle del Piazza. Salgono le quotazioni del Chiesina Uzzanese, quarto dopo l’1-0 sul Gallicano firmato da Tondi, mentre il Borgo a Buggiano ha pareggiato a reti bianche con il Ghivizzano ed il Giovani Via Nova è caduto in trasferta contro il Cascio (con i locali vincitori per 3-0).

Passando al girone C, sembrano riaprirsi i giochi visto che il San Niccolò capolista è caduto a Prato contro la Pietà 2004 (con i padroni di casa vincitori per 3-1). Gli aglianesi conservano ad ogni modo cinque punti di margine in graduatoria proprio sulla Pietà e sulla Virtus Montale che sembra ormai aver trovato la quadratura del cerchio (e che con Goretti ha violato il terreno di gioco del Pistoia Nord). Il Montalbano Cecina è sesto dopo l’1-1 interno con il Bugiani Pool 84 (Maccagnola da un lato, Pieraccioni dall’altro). Un punto esterno per il Cintolese, a seguito del 2-2 fatto registrare contro il Mezzana. Dovranno invece riscattarsi Montagna Pistoiese (sconfitta in trasferta dal Montemurlo, con i montemurlesi vincitori per 1-0) ed Olimpia Quarrata: una rete di Caselli non è stata sufficiente, la Valbisenzio Academy ha vinto 2-1.

Giovanni Fiorentino