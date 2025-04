Petroniano travolge Consandolo 5-1: doppietta di Tonelli e gol di Mazzoni

Petroniano

5

Consandolo

1

PETRONIANO: Verardi, Malagoli, Novi, Kamga, Gamberini, Cuppini (22’ st Mazzoni), Cristiani (13’ st Macchiaroli), Cordoni, Neri (16’ st Crisci), Tonelli (29’ st Serra), Maestri (22’ st Faggioli). A disposizione: Cocchi, Blandamura, Pierdomenico, Fotso. All.: Ronzani.

CONSANDOLO: Guidi, Hassan (16’ st Faggioli), Nicolasi (19’ st Farsi), Bozzato, Liri, Giberti, Colombani, Cataldo (11’ st Frighi), Gentili, Colino, Nito. A disposizione: Lesi, Ferracini, Trotta, Kalogeropoulos. All.: Dirani.

Arbitro: Casadio di Ravenna.

Reti: 3’ pt Tonelli (P), 13’ pt Neri (P), 36’ pt Colino (C), 8’ st Tonelli (P), 18’ st Cordoni (P), 23’ st Mazzoni (P).

Note: ammoniti: Hassan (C).

Pesante sconfitta per il Consandolo, che adesso rischia grosso. Primo tempo che vede i padroni di casa partire più compatti e aggressivi nell’offensiva. Infatti in pochi minuti il Petroniano si porta già sul risultato di 2-0, grazie ai gol di Tonelli e Neri. La squadra ospite però non tarda a rispondere, e al 36esimo accorcia le distanze sfruttando un errore difensivo di Cuppini. Colino, come un falco, si avventa sul pallone e non perdona l’errore. il risultato rimane sul 2-1 fino alla fine del primo tempo. Tornate in campo le squadre, mostrano tutt’altro animo, rispetto al primo tempo. Il Petroniano ribalta gli equilibri della partita, facendo pendere l’ago della bilancia dalla sua parte, dettando il gioco per buona parte del secondo tempo. Inizia ad allungare le distanze, prima al 53esimo con la doppietta personale di Tonelli, successivamente, dopo 10 minuti, al 63esimo, con Cordoni, tramite un calcio di punizione battuto perfetto. Chiude definitivamente la partita al 68esimo con il gol del 5-1 del neo-entrato Mazzoni.