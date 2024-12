Piacenza sfida Tau Altopascio: un match cruciale per il campionato

Nella stagione 2002-2003 il Piacenza disputava la sua ultima stagione in "A", dopo un decennio fantastico, tra massima serie e cadetteria, sotto la presidenza Garilli. Il Tau faceva il settore giovanile. Le traiettorie calcistiche hanno portato ad un match impensabile solo poco tempo fa.

Il Piacenza, allo stadio di Altopascio, si era visto solo con la formazione "Primavera" al Torneo di Viareggio, con un giovanissimo e promettente Alberto Gilardino. Domani, alle 14.30, al "Comunale" di via Rosselli, sarà un match interessante. Tau in testa con il Forlì ed emiliani, dati per favoriti alla vigilia del torneo, in zona play-out, anche se, domenica scorsa, si sono imposti sul Riccione, dopo aver beccato un tennistico 6-1 a Forlì nel turno precedente.

Ospiti che, in trasferta, hanno racimolato una sola vittoria, a Fiorenzuola, lo scorso 22 settembre; poi 3 pareggi e ben 5 sconfitte. Terza peggior difesa in viaggio: fuori casa solo quattro reti realizzate. Gli amaranto di Altopascio, invece, cercano l’ottava vittoria casalinga. L’unico che ha fatto punti in casa del Tau è stato il Lentigione.

Venturi inquadra così il match. "I nostri avversari – dice – non li scopro io: era una delle squadre favorite per vincere il campionato, ha una storia importante, società che non è di questa categoria. La vittoria di domenica scorsa ha riacceso l’entusiasmo, sta facendo un mercato doc. Ha preso D’Agostino, è temibili, con cospicue risorse tecniche".

"Comincia un campionato nuovo con il mercato? E’ un classico della categoria – spiega il tecnico – le “rose” cambiano, il girone di ritorno è diverso, i valori si alzano, a tutti i livelli. Dovremo elevare le nostre prestazioni come spessore. Carcani è a disposizione per oggi, siamo contenti che sia con noi, lo conosciamo, gioca per la squadra; dispiace per Limongelli, per problemi suoi personali ha chiesto di andare via e giriamo pagina. L’organico è ok, funzionale agli obiettivi del club, merito di chi ha costruito la squadra; è giusto continuare con questi ragazzi".

Sempre assente Atzeni: rientrerà a gennaio; si è fermato anche Gonzi. Dopo la partita con gli emiliani, match di Pistoia per chiudere l’andata e il 2024.