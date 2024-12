Piandimeleto-san sisto IN PARITA’. La frazione ferma il Comune davanti a trecento spettatori

E’ finita con un nulla di fatto (0-0) la stracittadina tra il capoluogo Piandimeleto e la frazione San Sisto ma rimarrà nella storia perché le due squadre non si erano mai affrontate tra loro Una prima volta che ha visto anche la massiccia presenza di tifosi, almeno 300. Un pomeriggio di sport, di allegria tra tifosi dello stesso comune. Tanta correttezza anche in campo e a vincere è stato lo sport. "Con grande soddisfazione – spiega il sindaco Nicolò Pierini – ho avuto l’onore di partecipare con la fascia tricolore in rappresentanza del Comune di Piandimeleto, all’ingresso in campo insieme all’arbitro e alle due squadre, Piandimeleto e San Sisto. È stata una sfida che entrerà nella storia del nostro paese: per la prima volta, due squadre appartenenti allo stesso comune si sono affrontate nel campionato di Seconda Categoria. Un’emozione unica, vissuta insieme a tanti tifosi e spettatori. Desidero congratularmi con entrambe le società sportive, con il presidente Cristian Sebastiani per il Piandimeleto e Andrea Marchini per la Vigor San Sisto ed i loro staff, che con passione e dedizione portano avanti queste due importanti realtà del nostro territorio. Un grazie ai tanti tifosi in modo particolare al gruppo "ultras Gass" per il loro sostegno caloroso". am. pi.