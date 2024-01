Pianella ora è al secondo posto in classifica. Tris della Fonte, brutto ko per il San Quirico

VALDICHIANA

0

PONTE D’ARBIA

1

VALDICHIANA – Vittoria corsara del Ponte d’Arbia, che in trasferta supera di misura il Valdichiana. Buona la partenza dei padroni di casa, che nel primo tempo tengono in mano il pallino del gioco, mentre il Ponte d’Arbia risponde in contropiede, creando le migliori occasioni e vedendosi annullare un gol di Kokora per fuorigioco al 20’. I padroni di casa iniziano in attacco anche la ripresa, ma dopo venti minuti l’ennesimo contropiede degli ospiti, condotto in collaborazione da Corsi, Paliotti e Kokora, porta quest’ultimo a siglare la rete decisiva. Il Valdichiana, che al 30’ si trova con un uomo in meno, non riesce a rispondere efficacemente.