Pianese da sballo. Pescara piegato!. Mister Formisano: "Bravi i ragazzi"

Una bella vittoria. Una grande vittoria. Una vittoria fortemente voluta: la Pianese ha fatto la voce grossa anche con il Pescara. E’ passata in vantaggio, si è vista riprendere e alla fine ha conquistato i tre punti, dimostrando tenacia e carattere. La classifica fa bene agli occhi: le zebrette sono ottave, con 32 lunghezze all’attivo e tutto l’entusiasmo di continuare a stupire.

"Una squadra che va in balìa di un collettivo di una qualità enorme e di una caratura diversa come il Pescara, nove volte su dieci la perde – ha detto nel post gara il tecnico bianconero, Alessandro Formisano (nella foto)–. Noi non l’abbiamo neanche pareggiata, l’abbiamo vinta, su un assalto finale: Frey dopo aver attaccato la profondità ha guadagnato un angolo ed è andato a fare gol sul suo sviluppo. E l’aspetto più significativo è proprio che questa squadra non si accontenta mai: quando l’episodio sei bravo ad andarlo a prendere con la fame, meriti di vincere le partite".

"Al netto di questa disamina – ha proseguito il mister – c’è da fare un applauso a tutti i ragazzi, basti pensare che Odjer, Proietto e Indragoli sono dovuti uscire dal campo perché affaticati. La nostra è una squadra che ci crede e vuole andare oltre l’ostacolo e oltre le proprie possibilità". Quindi: rispetto per tutti, paura di nessuno.

"L’unico rimprovero che ho fatto ai ragazzi – ha chiuso il tecnico bianconero – è che devono avere maggiore consapevolezza delle loro possibilità, e che quando c’è un avversario che dimostra di essere forte non devono avere il timore di affrontarlo. Nel peggiore dei casi c’è da rimboccarsi le maniche; noi oggi siamo andati oltre andandoci a prendere la vittoria e penso che ce la dobbiamo godere".

A godersela, parecchio, è l’eroe di giornata, Daniel Frey, autore della rete che ha regalato alla Pianese i tre punti. Tre punti storici. "Ricorderò questo bellissimo momento per sempre – ha commentato l’esterno bianconero –, segnare al novantesimo il gol vittoria e conquistare un successo così pesante è una cosa che resta per sempre nel cuore".

Le zebrette sono state brave a reagire al momentaneo pareggio del Pescara. "Le partite finiscono soltanto al triplice fischio dell’arbitro – ha chiuso Frey –. Io sono entrato con determinazione, aspettavo da tanto questo momento e finalmente è arrivato. Il gol lo dedico a tutte le persone che mi hanno accompagnato fino a oggi, a tutti colori che mi sono stati vicini in questi mesi per me un po’ difficili. Spero che da questo momento possa iniziare un nuovo percorso".