Pianese: la carica del centrale Indragoli: "Carpi sfida difficile, serve continuità"

Contro il Milan Futuro è arrivata, per la Pianese, la prima vittoria esterna. Tra i protagonisti di Solbiate Arno il centrale Gabriele Indragoli (nella foto). "Il morale è molto alto – ha detto il bianconero –, dopo la vittoria di domenica. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma l’abbiamo affrontata con la giusta cattiveria e la giusta attenzione, contro una avversaria che ha delle grandi qualità. Siamo molto soddisfatti della prestazione e del percorso che stiamo facendo". Domenica, al Comunale, arriverà il Carpi, un altro ostacolo lungo il cammino. "Probabilmente tra i tre, siamo nel girone più complicato e l’esordio di campionato con cinque squadre blasonate è stato in salita – le sue parole –, ma credo che la squadra abbia dato ottime risposte. Adesso servirà dare continuità in un’altra sfida difficile, dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa".

Indragoli ha debuttato al Porta Elisa di Lucca. "Sono molto contento dell’esordio e delle partite che ho affrontato – ha affermato il difensore scuola Empoli – e spero di poter trovare, anche io, continuità e giocare sempre di più. Sono molto contento di come il gruppo mi ha accolto, non ho avvertito affatto il salto tra i professionisti".

Il bianconero è partito come centrale della difesa a tre, poi si è disimpegnato con ottimi risultati anche da laterale.

"Sono due ruoli che mi appartengono entrambi – ha chiuso il bianconero –, anche se il centrale ha delle letture diverse rispetto al braccetto di destra. Con il Milan il mister mi aveva chiesto di dare un po’ più di spunto in avanti dato che loro erano anche rimasti in inferiorità. Li ritengo due ruoli che mi si addicono. Spero di poter continuare a fare sempre meglio e dare una mano alla squadra".