Pianese, Odjer guarda avanti con tanta fiducia: "Prima la salvezza e poi pensiamo ai play-off"

Il curriculum di Moses Odjer (nella foto) parla da solo: la carriera del centrocampista, tutto dinamismo e grinta, è divisa principalmente tra Serie C e Serie B. Ha giocato in piazze di blasone, dal Catania alla Salernitana, dal Trapani al Palermo, al Foggia. Proprio in rosanero ha centrato la promozione, guidato da Silvio Baldini. Quel Silvio Baldini che lunedì ritroverà da avversario a Pescara. L’immagine del suo abbraccio al mister, in diretta davanti alle telecamere, uno dei gesti più belli e genuini offerti dal calcio ‘moderno’, dove la riconoscenza e l’umanità sono diventate merce rara. "Sì, ci lega un bel rapporto – dice Odjer – e sarà un piacere ritrovarlo. E’ un allenatore che sa come creare entusiasmo: dopo un girone di andata così e così, quando tornò, allo stadio venivano 30-40mila persone… Ci abbracceremo di nuovo, ma prima e dopo la partita, perché durante i 90 minuti non ci sarà spazio per le emozioni".

In un inizio di fuoco, le zebrette, all’Adriatico, incroceranno un’altra big. "Nel calcio non conta soltanto il nome – afferma deciso il ghanese –, conta stare bene, sia fisicamente che mentalmente. E la Pianese ha dimostrato di essere in forma. Se continuiamo a lavorare come stiamo facendo, sono convinto che riusciremo a centrare senza troppo affanno la salvezza. E potremmo pensare anche a qualcosa in più, ai play-off. Sì, nel calcio può succedere di tutto e noi, vedendo come giochiamo, abbiamo tutte le possibilità di fare bene. Sia contro il Perugia che contro l’Ascoli, abbiamo centrato due ottime prestazioni. All’esordio abbiamo peccato forse un po’ di inesperienza, al Del Duca meritavamo di più: loro hanno conquistato i tre punti con un tiro in porta, noi abbiamo creato diverse occasioni". "Ci abbiamo messo sempre il giusto atteggiamento e tanta intensità, siamo stati sempre propostivi – aggiunge –: lavoriamo tanto in settimana, proprio per questo". E con il Campobasso è arrivata la prima vittoria: Odjer si è preso i complimenti di mister Prosperi. "Mi fa piacere – sorride – è sempre bello quando un tecnico ha fiducia in te. Prosperi è un allenatore disponibile, che porta rispetto a tutti, ha fame". Il bianconero è quindi tornato sul suo approdo sul monte Amiata. "Ho aspettato fino all’ultimo di rinnovare con il Foggia, ma sono spariti. Ho accettato quindi la proposta della Pianese: il direttore Cangi ha giocato con il mio compagno Brunori e lui me ne ha parlato un gran bene. Appena entrato nello spogliatoio, con tanti ragazzi giovani ed entusiasti, l’amarezza se ne è andata e ora sono felice della scelta. Cercherò di realizzare più assist e gol possibili, per il bene della squadra".

Angela Gorellini