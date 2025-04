Pianese, Pasquetta speciale a casa Ternana. Formisano: "Siamo contenti e ce la giochiamo"

Pasquetta a Terni per la Pianese che domani affronterà fa visita ad una Ternana ferita nel penultimo turno del campionato (arbitra Tropiano di Bari con Russo e Petrov). "L’euforia per il successo contro il Pineto e la matematica qualificazione ai play-off è stata tanta, ma, passata quella, è il lavoro quotidiano che torna a essere protagonista – ha detto l’allenatore Formisano (nella foto) –. La nostra etica del lavoro non dovrà venir meno fino all’ultimo giorno di questa stagione. Siamo enormemente soddisfatti: è il raggiungimento di un obiettivo che ci riempie d’orgoglio e che dà senso a tanti sacrifici. Soprattutto, dimostra che se credi in ciò che fai, e se lo meriti, alla fine i risultati arrivano. Noi ce lo siamo meritati: i ragazzi, la società, tutti quanti. Quindi ci godiamo questo traguardo. Tuttavia, adesso siamo lì e vogliamo provare a giocarci le nostre chance. Un altro mini-obiettivo per noi può essere pensare di giocare il primo turno dei playoff a Piancastagnaio – ha aggiunto il mister – ma dobbiamo essere realisti e sapere che non dipende soltanto da noi. Negli ultimi due turni ci aspettano partite a dir poco complesse, ma che ci possono avvicinare alla post-season in maniera più consapevole". Infine sull’undici di Liverani. "Stiamo parlando di una squadra di livello assoluto – ha concluso parlando dei prossimi avversari – e probabilmente la più forte del campionato per individualità se si guarda all’organico. Da parte nostra c’è la consapevolezza che, se vorremo anche solo minimamente impensierirli, dovremo essere compatti, umili e organizzati. Ci aspetta una montagna da scalare". "Andremo lì consapevoli della nostra forza, con entusiasmo, e cercheremo di raccogliere quanti più punti possibili per continuare a cavalcare questo sogno" sottolinea invece la mezzala bianconera Francesco Proietto. In casa delle fere ha parlato Liverani che da quando è arrivato al posto di Abate ha collezionato due ko contro Carpi e Milan Futuro. "Sotto il profilo mentale c’è da smaltire la delusione. Qualcuno è in ripresa, qualcuno sta rientrando al meglio ma vedo giocatori che hanno voglia di impegnarsi. La volontà c’è, ma è il campo che dirà quante scorie abbiamo ancora: in allenamento mi è sembrata una squadra più libera mentalmente" dice l’ex Lecce e Parma.

Guido De Leo