Pianese: Proietto, gol ed entusiasmo: "Momento felice sta a noi continuare"

E’ un gran bel momento per la Pianese: la squadra è in salute, la classifica dice ottavo posto (32 i punti all’attivo) e le preziosissime vittorie con Campobasso e Pescara hanno portato entusiasmo e fiducia in tutto l’ambiente. Tra i protagonisti del successo contro il Delfino è stato Francesco Proietto (nella foto), che proprio contro la formazione abruzzese ha realizzato il primo centro stagionale, contestualmente anche il primo della sua carriera tra i professionisti. "Sono contento per il gol – dice –, ma soprattutto per la vittoria e per la prestazione centrate dalla squadra, al termine di una partita difficile contro un avversario fortissimo. È stata una vittoria del gruppo, perché l’abbiamo cercata fino all’ultimo, conquistandola poi con merito". "In generale – prosegue – è un momento di grande entusiasmo; veniamo da due successi consecutivi e da grandi partite, non solo le ultime due, ma anche quelle con Perugia e Ascoli (terminate entrambe in pareggio, 1-1 ndr). Adesso sta a noi continuare così, perché il percorso è ancora lungo. Non dobbiamo mollare un centimetro e continuare su questa scia". Sì, il percorso è ancora lungo e difficile e domani pomeriggio, al Comunale di Chiavari (fischio di inizio alle 17,30), le zebrette dovranno vedersela niente meno che con la capolista Entella (50 punti, a +5 da Ternana e Torres, una sola sconfitta stagionale). "Mi aspetto una partita molto difficile – ha affermato Proietto –. Sappiamo qual è la caratura dell’avversario: affronteremo una squadra forte, granitica. Noi dovremo andare lì senza paura e giocare come stiamo facendo e continuare con questa voglia e questa intensità. L’obiettivo è conquistare altri punti per il nostro cammino". Un cammino condotto, fin dall’inizio, in maniera impeccabile, costellato di ottime prestazioni, risultati anche inaspettati e qualche passo falso che fa comunque parte di un percorso di crescita: la Pianese ha dimostrato che in questa Serie C può starci alla grande. "Fin dalle prime partite abbiamo affrontato la stagione nel modo giusto – chiude – dimostrando ogni domenica voglia di ottenere il risultato. Pur essendo una neopromossa siamo sempre scesi in campo senza timori reverenziali. Arrivati a questo punto penso che abbiamo lavorato bene, al netto di alcuni alti e bassi com’è normale che sia. Ma sempre rimanendo compatti ed equilibrati".

Nelle partite di questo week-end la C ricorderà le vittime della Shoah, celebrando il Giorno della Memoria: gli allenatori e i capitani delle squadre riceveranno il libro di Primo Levi ‘Se questo è un uomo’, mentre sui led apparirà una celebre frase dello scrittore: ‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario’.