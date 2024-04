Calcio, che impresa per la Pianese: promossa in Serie C

Piancastagnaio (Siena), 28 aprile 2024 – E’ festa a Piancastagnaio per la promozione in Serie C della Pianese. La squadra del presidente Sani vince una partita dalle mille emozioni a Seravezza contro il Seravezza Pozzi e si regala un sogno.

Un’impresa ancora più importante visto l’equilibrio che regnava nel girone E della Serie D, dove tante erano le piazze pretendenti per la promozione diretta.

Dal Grosseto al Livorno, costruite per salire subito, fino al Follonica Gavorrano, uno dei team più organizzati a livello tecnico tattico come riconosciuto da tanti addetti ai lavori. La Pianese ha messo a tacere tutti con una cavalcata non semplice ma che alla fine fa scatenare la festa alle pendici dell’Amiata.

Un successo in primis del presidente Maurizio Sani, che fin dall’inizio del campionato non aveva nascosto i suoi sogni di gloria. La sua azienda, la Stosa Cucine, quest’anno compie i sessant’anni: “Voglio festeggiarli con la Pianese in C”, aveva detto. E poi dello staff dirigenziale e del tecnico Fabio Prosperi, che ha plasmato un gruppo rimasto sempre particolarmente compatto.

Una squadra cinica, che a una partita dalla fine ha collezionato 19 vittorie e dieci pareggi. Solo in quattro occasioni è tornata a casa battuta. A Seravezza è stata una partita di grande tensione, proprio pensando al grande traguardo lì a un passo. E la paura ha giocato uno scherzo all’inizio, con i padroni di casa che hanno rapidamente segnato due reti.

Da lì in poi la Pianese pur stordita ha reagito, accorciando le distanze al 22esimo con Ledonne e quindi, nel secondo tempo, segnando due gol in pochi minuti con Kouko e quindi con Bramante. Il suo gol ha regalato la promozione, visto che il Follonica Gavorrano che inseguiva ha pareggiato in casa con il Real Forte Querceta e il Grosseto ha sì vinto in casa, ma restando a quattro lunghezze a una sola partita dal termine.

Nella serata di domenica la festa a Piancastagnaio con i tifosi, domenica prossima invece l’ultima partita in casa, contro il Tau Altopascio, per l’apoteosi finale. Da lì in poi si comincerà a pensare al prossimo anno, a quella Serie C in cui la Pianese torna dopo l’ultima volta, nel campionato 2019-2020.