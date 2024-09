Pianese: rammarico e consapevolezza. Occasione sprecata ma quanta qualità!

Il bicchiere in casa Pianese non può che essere mezzo pieno dopo il pareggio contro il Perugia alla prima giornata. Alzi la mano chi, tra i sostenitori bianconeri, non avrebbe firmato alla vigilia per giocarsela alla pari con una delle favorite del girone B di serie C, benché imbottita di giovani. Ovvio che però allo stesso tempo il rammarico sia grande perché Simeoni e compagni hanno giocato una partita per almeno 60 minuti al limite della perfezione, segnando tre gol e sfiorandone almeno altrettanti per questione di centimetri. Il gol dell’1-3 ha cambiato un po’ l’inerzia mentale della sfida ed essendo nato da un errore (nella fattispecie del giovane Chesti) fa capire come a questo livello e in particolar modo contro formazioni di questo tipo non ci si possa concedere rilassamenti, anche in giornate in cui tutto sembra riuscire.

La qualità del gioco espresso dai ragazzi di Prosperi fa davvero ben sperare perché non era affatto scontata essendo per molti la prima partita a questo livello. Le trame di gioco veloci, le sovrapposizioni degli esterni di metà campo con quelli offesivi, le sponde di Mignani, gli inserimenti di centrocampisti e difensori. Nel primo tempo di sabato è praticamente riuscito tutto agli amiatini che hanno messo in mostro una fluidità di gioco rara per il periodo. Peccato per la sofferenza, onestamente fisiologica, della ripresa che ha portato ai due gol con cui i Perugia ha impattato. Ma soprattutto peccato per il rigore fallito nell’ultimo secondo (letteralmente) dal neo entrato Sorrentino che ha calciato perché il rigorista designato, Mastropietro, era uscito poco prima per fare spazio al ghanese Odjer con l’obbiettivo di coprirsi di più e immettere forze fresche. Non sono arrivati i tre punti ma resta la grande prestazione che ha raccolto complimenti anche da parte avversaria. Non sarà facile replicarla ma la netta sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta. "La Pianese ha pareggiato col Perugia, non posso non ritenermi soddisfatto. Partivamo sfavoriti, il rimpianto è solo per il rigore sbagliato. Abbiamo fatto una partita di buonissimo livello è chiaro che se dobbiamo sperare di salvarci non possiamo sbagliare quasi nulla, perché abbiamo avuto troppe occasioni per aver segnato solo tre gol. Anche perché di fronte avevamo una squadra di grande qualità. La nostra è una squadra molto giovane, dobbiamo darle anche il giusto tempo per crescere. Ad ogni modo, mi è piaciuto come abbiamo interpretato la partita". Così ha commentato mister Prosperi a fine partita. Difficile dargli torto.

Guido De Leo