Pianese sfida la Ternana: scontro al vertice del campionato

Torna in campo oggi alle 15 la Pianese che al Comunale attende la corazzata Ternana. La formazione umbra, tra le più accreditate per la vittoria finale del campionato, al momento si trova al secondo posto in classifica, con 36 punti, vantando il miglior attacco e la miglior difesa del girone.

"Non chiederò nulla di particolare ai ragazzi, se non di continuare a lavorare come hanno fatto fino a oggi". Queste le parole di mister Prosperi nel presentare il match. "Dobbiamo continuare nel percorso che ci ha portato a fare i punti che abbiamo oggi. Nelle prossime partite affronteremo tanti avversari, uno più blasonato dell’altro, ma noi dobbiamo proseguire sui binari intrapresi e percorsi fin qui. La Ternana è una squadra che non perde da 16 partite e che sul campo è a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Pescara. È una squadra che si presenta da sola. Noi, tuttavia, come ho già detto, cercheremo di fare quello che facciamo sempre. So che i pronostici non ci danno per favoriti, ma è così dall’inizio dell’anno. Affrontare una squadra fortissima com’è la Ternana non deve cambiare nulla" conclude infine l’allenatore delle zebrette.

Dall’altra parte Abata sottolinea le difficoltà che le fere potrebbero incontrare. "La trasferta è insidiosa per il loro terreno di gioco e perché la Pianese è una delle sorprese del campionato: ha una identità forte, aggressiva, che in casa ha fatto soffrire tutte. Ci siamo preparati bene, con entusiasmo, ben sapendo quello che ci aspetta. Contenti che la gente ci segue ma non dobbiamo farci travolgere. Non ci snatureremo, porteremo avanti i nostri principi fino a che gli avversari ce lo consentiranno. Ho in testa che nel primo tempo sarà una partita di duelli, ci verranno a prendere a uomo: se saremo in pieno controllo, la squadra ha dimostrato di avere le qualità per dominare la partita. Se dovremo essere più diretti ci adatteremo" – ha concluso l’ex terzino del Milan da questa stagione tecnico dei rossoverdi. "Il nostro principale obiettivo è cercare di essere padroni del nostro destino".

A dirigere l’incontro sarà Zago di Conegliano, assistito da Gentile (Isernia) e Romaniello (Napoli). Nella lista dei convocati di Prosperi non ci sono Pacciardi, che non recupera dopo aver saltato la trasferta di Pineto e l’altro difensore, Indragoli, out per una distrazione muscolare. Non recupera neanche Papini. Per il probabile undici iniziale Prosperi potrebbe affidarsi ancora al trio difensivo Remy-Polidori-Chesti con Boccadamo e Nicoli sulle corsie. Nel mezzo con capitan Simeoni possibile la conferma di Odjer con Proietto, convocato, che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco Sorrentino e Colombo che sperano in un chance dal primo minuto magari al posto di Falleni.