Pianese, Sorrentino sfida il Pontedera: "Gara dura ma la prepariamo bene"

Una prova d’autorità quella fornita dalla Pianese contro la Vis Pesaro. Il 2-0 con cui hanno steso la formazione marchigiana, cancellando all’istante il ko di Sassari, ha permesso ai ragazzi di Prosperi di portarsi a quota 20 in classifica e di poter affrontare al meglio la trasferta di domani a Pontedera (al Mannucci fischio di inizio alle 17,30). "Non credo che i granata meritino la classifica che hanno – ha spiegato l’attaccante Lorenzo Sorrentino (nella foto) –: negli anni hanno dimostrato di sapersi salvare con tranquillità. Sarà una partita difficile, ma noi la stiamo preparando bene e andremo lì convinti di poter fare risultato". Il bianconero ha quindi fatto un passo indietro. "La sconfitta con la Torres l’abbiamo vissuta serenamente – le sue parole –, sapendo che certe partite fanno parte del nostro percorso. Domenica siamo stati bravi a imporci su una squadra di livello come la Vis Pesaro, adesso dobbiamo cercare di proseguire nella crescita". Il centravanti laziale è stato protagonista dell’assist del definitivo 2-0 di Da Pozzo: "È una soddisfazione poter aiutare i compagni – ha affermato –. Quando si subentra bisogna sempre cercare di poter incidere positivamente, l’importante è mettersi a disposizione della squadra". La Pianese si è sempre dimostrata all’altezza di ogni incontro disputato. "Ho avuto fin dall’inizio delle sensazioni positive sulla squadra – ha sottolineato Sorrentino –: non ci possiamo nascondere, il nostro campionato fino ad oggi è stato ottimo. Ora dobbiamo arrivare a gennaio cercando di portare a casa più punti possibile: bisogna considerare che il girone di ritorno è diverso, perché i punti pesano di più. Sarà importante arrivarci avendo già raccolto un buon bottino".