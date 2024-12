Troppa Ternana per la Pianese: al Comunale finisce 3-1 per le Fere

Piancastagnaio (Siena), 7 dicembre 2024 – Troppo forte la Ternana per una Pianese che ci ha provato fino all’ultimo ma invano. Gli umbri, lanciatissimi, passano dopo poco più di 90’’ con l’ex Siena, tra le altre, Cianci che indirizza subito bene il match. La Pianese prova a reagire e si fa vedere dalle parti di Vannucchi, ma il tiro di Remy viene bloccato dall’estremo difensore.

Ancora i padroni di casa in proiezione offensiva al 18’, con Mignani che entra palla al piede in area di rigore sfruttando un’indecisione degli avversari. La difesa ternana, tuttavia, è brava a recuperare e a sventare il pericolo. I toscani provano a fare la partita, ma al 29’ è la Ternana che trova il raddoppio con il gran gol di Cicerelli che, da fuori area, disegna una traiettoria imparabile per Boer, 0-2 fere.

La Pianese prova comunque a replicare: Nicoli piazza un bel traversone trovando Simeoni in area di rigore, ma il capitano non riesce a servire Mignani, ben piazzato. Al ritorno in campo è Proietto il più veloce a tentare la conclusione. Il centrocampista, da dentro l’area di rigore, trova però la gamba di un difensore. La Pianese è ancora pericolosa al 9’, con Boccadamo che si inventa un bel passaggio per Colombo, il quale da dentro l’area di rigore non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 14’ Simeoni imbuca per Mignani, che stoppa bene il pallone, si gira e calcia: la sfera sorvola di poco la traversa.

Il quinto angolo è quello giusto: Mastropietro al 32’ calcia alla perfezione dalla bandierina, disegnando una parabola imprendibile per Vannucchi, 1-2. Adesso i ragazzi di Prosperi ci credono, ma alla mezz’ora è ancora Cicerelli a rendersi pericoloso. Il centrocampista ospite si accentra da sinistra sul destro, ma a salvare la Pianese ci pensa la traversa. Nonostante i tentativi degli amiatini, è la Ternana a trovare il gol del 3-1: Aloi recupera palla in e serve un assist perfetto per Cicerelli, che a tu per tu con Boer non sbaglia. E’ l’episodio che mette in ghiaccio il match. Secondo ko di fila per Simeoni e compagni che domenica prossima chiuderanno il girone di andata ad Arezzo.

PIANESE (3-4-2-1) Boer; Remy, Polidori, Nicoli; Boccadamo, Simeoni, Proietto (17’st Sorrentino, 34’st Capanni), Da Pozzo (30’ st Frey); Mastropietro, Colombo (30’st Falleni); Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Odjer, Reali S., Chesti, Spinosa, Barbetti. Allenatore Prosperi.

TERNANA (3-5-2) Vannucchi; Maestrelli, Loiacono, Martella; Casasola, Curcio (16’ st. Aloi), De Boer, Romeo, Donati; Cicerelli (41’ st Patané), Cianci (25’st Ferrante). Panchina: Vitali, Aloi, Trifelli, Carboni, Bellavigna, Donnarumma. Allenatore Abate

Arbitro: Zago di Conegliano (Gentile-Romaniello).

Reti: 2’pt Cianci, 29’pt e 37’st Cicerelli, 32’ st. Mastropietro.

Ammoniti: Proietto, Curcio, Casasola, Remy, Nicoli. Recuperi 2 e 5.