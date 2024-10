Pianese, un punto d’oro contro la Spal. Mignani firma il gol dell’imbattibilità

SPAL

1

PIANESE

1

SPAL (3-5-2) Melgrati; Arena (40’st Bruscagin), Nador, Bassoli (37’st Sottini); Calapai, Awua, Radrezza, Zammarini (37’st Bidaou), Mignanelli; Rao (37’st Buchel), Karlsson (15’st Antenucci). Panchina: Galeotti, Meneghetti, Polito, Ntenda, Kane. Allenatore Dossena

PIANESE (3-4-1-2) Boer; Remy (11’st Pacciardi), Polidori, Chesti; Boccadamo (29’st Frey), Simeoni, Odjer, Nicoli; Colombo (29’st Proietto); Falleni (31’st Mignani), Mastropietro (11’st Sorrentino). Panchina: Filippis, Reali A., Reali S., Indragoli, Barbetti, Capanni, Da Pozzo, Papini, Spinosa. Allenatore Prosperi

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Alessandrino-Mititelu).

Reti: 24’st Rao, 46’st Mignani.

Note: Ammoniti: Boccadamo, Sottini, Polidori. Recuperi: 0 e 5. Spettatori 4523, ospiti 18.

FERRARA – La Pianese strappa un punto importante a Ferrara allungando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. I padroni di casa, messi alle spalle al muro da un avvio di stagione complicatissimo, erano partiti benino. I bianconeri, schierati con diversi volti nuovi rispetto al Gubbio, rischiano di andare infatti sotto al 7’. Cross di Mignanelli per la testa di Calapai, murato dalla difesa. Primo squillo bianconero al 13’ col diagonale di Boccadamo fuori di poco. L’ex Robur Karlsson ha sul destro una ghiotta opportunità ma mette a lato (16’). Buona l’azione di rimessa della Pianese qualche minuto dopo, il sinistro di Chesti è deviato in corner. Ancora Karlsson (25’) è impreciso, stavolta di testa. L’islandese segna al terzo tentativo dopo un’azione lunga (inclusa la traversa di Rao) quanto rocambolesca ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Si resta sullo 0-0 con cui si chiude un primo tempo piuttosto avaro di emozioni. La ripresa inizia senza cambi e se possibili ritmi ancora più bassi. Prosperi dopo 10’ inserisce Pacciardi per blindare la difesa e l’attaccante Sorrentino al posto di Mastropietro aumentando peso e centimetri davanti. Poco dopo (16’) buona chance per i bianconeri con Nicoli che impegna Melgrati, corner. Dossena per sbloccare i suoi si affida al veterano Antenucci per Karlsson ma a provarci è Rao con un destro a giro che però non spaventa Boer. Decisamente più pericolosa la Spal al 22’ con Zammarini che calcia a botta sicura trovando però un super Boer che mette in angolo. E’ il preludio al vantaggio estense che arriva grazie al colpo di testa di Rao su cross di Calapai, 1-0 Spal. Dentro anche Proietto, Frey e Mignani e nel finale il numero 9, di petto, segna in mischia l’1-1 definitivo.

Guido De Leo